Koch, Friseur, Lagerist, Maler, Elektriker: Achtklässler lernen Berufe kennen

Fünf Tage lang haben Achtklässler der Lindenberger Mittelschule einen praktischen Einblick in verschiedene Berufsfelder erhalten. Der Lindauer Ableger der Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen Wirtschaft in Bayern (BFZ) haben dieses Programm aufgelegt, um den künftigen Schulabgängern berufliche Perspektiven als Orientierungshilfe zu bieten.

„Zu jedem Stuhl gehört ein Gedeck“, weist Ingrid Manz ein paar Jungen an, die mit Messer, Gabel und Löffeln bewaffnet versuchen, die Esswerkzeuge um den großen Tisch zu verteilen. „Das sieht aus wie Kraut und Rüben“, meint die Gastronomin zu den ersten Versuchen, aber in einem liebevollen Ton. Sie erklärt den Jugendlichen, warum das ordentlich gemacht werden muss: „Der Gast, der in ein Restaurant kommt, will alles ordentlich vorfinden.“ Sonst sei sein erster Eindruck von dem Haus und seiner Küche schon getrübt und das will keiner, der ein Lokal betreibt.

Derweil rühren zwei weitere Schüler den Teig für die Nachspeise, Apfelküchle mit Vanilleeis, mit dem Schneelöffel an. Der Souschef von Manz, Andreas Franz, gibt immer wieder etwas Mehl hinzu, die Jungen stöhnen. Das ist schon eine andere Anstrengung, als auf dem Smartphone herumzutippen, sagt einer.

Seit Montag ist die Gruppe im Uferweg beim BFZ dabei, verschiedene Berufssparten kennenzulernen. „Wir waren zuerst beim Friseur, dann haben wir Lagerist kennengelernt, gestern Elektro und heute Küche“, erzählen Giulia und Carolin, während sie gemeinsam mit Marc die Hähnchen- und Maispoulardenteile panieren. Die gibt es als Hauptgang mit Kartoffelsalat, grünem Salat und Kürbiskernöl. Die drei stellen sich gut an. Dennoch, die Berufswünsche sind außerhalb der Küche. „Wegen der Arbeitszeiten“, meint Marc, der Zimmermann werden will. Und Giulia, die nach Einschätzung von Ingrid Manz sehr geschickt in der Küche werkelt, will Krankenschwester oder Tänzerin werden. Aber sie wird von Manz als Beispiel genannt, bei „denen man merkt, dass daheim noch richtig gekocht wird“. Da ist sie offensichtlich in der Minderheit, bei den wenigsten gibt es gemeinsame Essenszeiten und „die Allerwenigsten haben gefrühstückt, wenn sie hierherkommen“, stellt Manz besorgt fest.

Arbeitszeiten sind nicht schlimm

Die Chefin der Alten Post ist kurzfristig mit ihrem Souschef Andreas Franz zu dem Projekt gestoßen, eigentlich waren sie noch im Urlaub, bevor ihr Restaurant wieder geöffnet wird. Aber es ist deutlich zu erkennen, dass die beiden Freude daran haben, ihren Berufsstand zu erklären und schmackhaft zu machen. „Das mit den Arbeitszeiten ist längst nicht so schlimm, wie vielfach angenommen. Auch die Atmosphäre in der Gastronomieküche ist schon lange nicht mehr die ruppige, die früher hinter der Pfanne und dem Kochtopf geherrscht hatte“, versichern die beiden. Bei manchen habe sie auch erfahren, dass sie zu Hause gar nicht in die Küche dürften, wenn gekocht werde, berichtet Ingrid Manz, „wie sollen die denn ein Gefühl fürs Essen entwickeln?“, fragt sie sich.

In der Zwischenzeit haben die Pfannkuchenbäcker ihre erkalteten Kräuterflädle in Streifen geschnitten und für den ersten Gang, eine Tafelspitzbrühe, mit eben diesen Kräuterflädle vorbereitet. Nun kommen auch die gerne an den Tisch, die sich vor allem durch Zuschauen aus sicherer Entfernung ausgezeichnet haben. Miteinander essen ist für einige etwas Neues, das merkt man.

Anschließend gibt es noch eine Rund am Tisch, bei der Ingrid Manz die Jugendlichen nach ihren Eindrücken abfragen wird, bevor diese wieder ins Westallgäu entfleuchen und am letzten Tag das Malerhandwerk kennenlernen werden.

Nein, Nachwuchs für den Kochberuf haben sie unter all den Gruppen, die seit Montag hier waren, keinen gesehen. Einen vielleicht. Wobei, Falls Giulia, Carolin und Marc doch nicht anderes vorhaben, wären sie sicher willkommen.