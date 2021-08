Kneipp-Verein unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auf geht’s zum Höhlenpark! Zunächst stiegen 21 abenteuerlustige Wanderer des Lindauer Kneipp-Vereins von der Wilbinger Arche-Kapelle – einem faszinierenden Kleinod! – hoch zum Passübergang „Bezegg“ und zur „Bezegg-Sul“. Hier am geographischen Mittelpunkt des Bregenzerwalds stand einst das Rathaus, in dem über Jahrhunderte hinweg der „Landsbrauch“ für den Bregenzerwald beschlossen wurde. Zum Gedenken an dieses Rathaus wurde vor genau 150 Jahren nach Plänen des damaligen Wiener Dombaumeisters die Bezegg-Sul errichtet. Nun aber ging’s hinunter zum Bezauer Höhlenpark, der vor ca. 500 Jahren durch einen großen Felssturz entstand. Seitdem liegen unzählige, teils haushohe Felsblöcke verkeilt am Berghang, wodurch sich ein höhlenartiges Gepräge ergibt. Auf dem größten dieser Felsen, dem sagenumwobenen „Klausostuo“, steht als Aussichtspavillon das „Klausohüttle“ mit schönem Blick nach Bezau – und hinter zum Gasthaus, wo die vielseitige Wanderung einen entspannten Abschluss fand.

Informationen zum Wanderprogramm des Kneipp-Vereins Lindau können unter:

kneippverein-lindau@gmx.de erfragt werden.