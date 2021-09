Kneipp-Verein Lindau lädt ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Für alle Wanderungen werden rutschfeste Wanderschuhe und ggf. -stöcke empfohlen, alle Interessierten sind zu den Wanderungen herzlich willkommen. Die aktuellen vor Ort geltenden Corona-Regeln sind einzuhalten, insbesondere die 3-G-Regel.

Donnerstag, den 16. September 2021: Panoramawanderung über die Niedere. Mit der Seilbahn zur Bergstation Baumgarten (über Bezau) und auf dem Panoramaweg über die Niedere, dann bergab zur Mittelstation Sonderdach. Knapp drei Stunden Wanderzeit. Wichtig: bitte am Montag, 13.09.21, 18 bis 20 Uhr unter Tel. 08382/9432536 (M. Zenker) verbindlich anmelden. Treffpunkt: 7.30 Uhr Bahnhof Lindau-Insel.

Donnerstag, den 23. September 2021: Panoramaweg von Hagnau nach Meersburg. Einfache, aussichtsreiche Wanderung von Hagnau nach Meersburg. Wanderzeit rund zwei Stunden. Nach Aufenthalt in Meersburg zurück nach Hagnau am Bodensee-Uferweg (ca. 1 ¼ Std.) oder per ÖPNV. Anmeldung unter Tel. 08382 / 21643 A. Buffler. Treffpunkt: 8.00 Uhr Bahnhof Lindau-Insel.

Montag, den 27. September 2021: Nachmittagswanderung zum Lindenhofpark. Erläuterung der Installation „Friedenstaube“ durch Uta Mayer, ca. 1 ¾ Std. Wanderzeit. Anmeldung unter Tel. 08382 / 9113799 T. Arnold. Treffpunkt: 14.50 Uhr Stadtbushaltestelle „Enzisweiler Post“, Stadtbuslinie 4.

Donnerstag, den 30. September 2021: Argenschlucht und Auer Ried. Von Au im Bregenzerwald zur Argenschlucht und über das Auer Ried zurück. Bergschuhe erforderlich. Rund 330 Höhenmeter, ca. drei Stunden Wanderzeit. Wichtig: bitte am Montag, 27.09.21, 18 bis 20 Uhr unter 08382/9113799 oder per Mail unter kneippverein-lindau@gmx.de verbindlich anmelden. Treffpunkt: 7.30 Uhr Bahnhof Lindau-Insel.