Knappe Niederlage für Bregenz Handball gegen die Fivers

Im Kopf-an-Kopf-Rennen in der Handball-Arena Rieden/Vorkloster zwischen Bregenz Handball und dem HC Fivers WAT Margareten haben die Gäste aus Wien am Samstagabend das Rennen mit 25:26 für sich entschieden. Bregenz Handball wartet weiter auf die ersten Punkte in der Bonusrunde, während die Fivers am Tabellenführer Alpla HC Hard dranbleiben.

Mit einer 5:1-Deckung starteten die Festspielstädter, fast während der gesamten Spieldauer konnte sich kein Team richtig absetzten. Der ausschlaggebende Rückhalt der Bregenzer war in der Anfangsphase Keeper Aleksic, der mit zwei super Paraden die Bregenzer wieder im Spiel hielt. Doch als Marin Martinovic aus 13 Metern ins Kreuzeck zum 8:8-Ausgleich einnetzte, zog Chefcoach Lützelberger direkt das Timeout. Im Anschluss stand erstmals auf der Platte das Eigenbautalent Christian Jäger, der kurzzeitig die Fäden auf der Mittelposition in der Hand hatte. Mit zwei Treffern in Folge holte Kikanovic die Führung wieder zurück, doch bis zur Halbzeit sollte sich der spannende aber faire Kopf an Kopf Rennen fortführen. Mit 13:13 verabschiedeten sich die Teams in die Kabinen.

In die zweite Halbzeit startete Lützelberger mit einer veränderten Abwehr. Bregenz Handball ließ den Ball in der Folge flüssiger laufen. Der Lohn war die 19:16-führung der Vorarlberger (36.). Allerdings häuften sich jetzt Unkonzentriertheit in Abwehr der Gastgeber, das treffsichere Martinovic-Brüdergespann aus Wien hatte maßgeblichen Anteil am 19:19-Ausgleich (40.). Gästecoach Eckl nutzte das Aufbäumen zum Timeout, doch die Bregenzer blieben dran. Immer wieder standen sich die Spieler des Heimteams im Angriff jedoch selbst im Weg und nutzten die einfachen Chancen nicht konsequent aus. In der hitzigen Schlussphase hatten die Gäste aus Margareten den längeren Atem und entschieden das Spiel in letzter Sekunde mit 26:25 für sich. Bregenz Handball wartet somit weiter auf die ersten Punkte in der HLA-Bonusrunde.