Knappe Mehrheit stimmt für den GTL-Neubau

Der Stadtrat soll Ende November über den Neubau für Bauhof und Stadtgärtnerei neben der Kläranlage entscheiden. Im Werkausschuss hat jetzt eine knappe Mehrheit 6:5 für das umstrittene Großprojekt gestimmt.

Die Entscheidung war notwendig, weil im Wirtschaftsplan der GTL für das kommende Jahr sechs Millionen Euro für den Neubau eingeplant sind. Der Werkausschuss musste in der letzten Sitzung des Jahres das Zahlenwerk verabschieden.

Matthias Kaiser (BL), Roland Freiberg (BU) und Jürgen Müller (LI) wiederholten ihre Argumente gegen den Neubau. Entgegen der Meinung von Werkleiter Kai Kattau meinen sie, dass die GTL auch ohne Zusammenlegung aller Mitarbeiter auf ein Gelände weiter einsparen kann. Bei der strategischen Ausrichtung gebe es andere Projekte, die wichtiger seien als ein Neubau, zumal die GTL für Kläranlage und Stadtgärtnerei neue Leiter suchen müssen. In deren Einarbeitungszeit gebe es dann Wichtigeres als ein neues Gebäude und einen Umzug zu organisieren. Dies umso mehr, als die Mitarbeiter bei einer Personalversammlung deutlich gemacht hätten, dass sie alles beim Alten belassen wollen.

Angesichts vieler anderer Projekte in Lindau sei es zudem zweifelhaft, ob die GTL den Neubau überhaupt schaffen. Auch deshalb sei zumindest ein Verschieben um ein paar Jahre sinnvoll. Das hätte aber den Preis erheblicher Mehrkosten, entgegnete Thomas Hummler (CSU), der auf weiter kräftig steigende Baupreise hinwies. Kattau wiederum erinnerte an mehrere Beschlüsse des Stadtrats, der jeweils mit großer Mehrheit die Planungen des Neubaus forciert hatte. Karl Schober (CSU) ergänzte, dass ihn zusätzlich von Anfang an auch die Möglichkeit der Wohnbebauung auf dem bisherigen Grundstück des Bauhofs und zum Teil auf dem Gelände der Stadtgärtnerei überzeugt habe.

Letztlich stimmten CSU, JA, FB, FW und SPD für den Wirtschaftsplan mit dem Neubau, während BL, BU, LI und ÖDP dagegen waren. Damit genehmigten die Räte auch stabile Abwassergebühren, die frühestens 2021 steigen sollen.