Klinik mit Herz: Asklepios bedankt sich bei Mitarbeitern

Sie leisten täglich tolle Arbeit, sind immer für die Patienten da und zeigen einen unermüdlichen Einsatz für die Asklepios-Klinik Lindau: die Mitarbeiter der Asklepios-Klinik. Den „Internationalen Tag der Pflege“ nutzte die Klinikleitung in diesem Jahr, um den Angestelltern aller Berufsgruppen „Danke“ zu sagen, wie das Klinikum mitteilt.

Eine ganz besondere Fahne weht vor der Asklepios-Klinik Lindau. Darauf zu sehen: ein riesiges Herz und ein kleines Wort – mit großer Bedeutung: „Danke“. Gerichtet ist es in diesem Jahr an alle Mitarbeiter des Krankenhauses. „Unsere Mitarbeiter leisten täglich herausragende Arbeit und tragen so zur bestmöglichen Versorgung unserer Patienten bei. Dafür möchten wir ihnen – nicht nur

heute – ein großes Dankeschön aussprechen“, betont Geschäftsführer Andreas Fischer. Nach dem Motto „Was für ein Glück, dass wir Sie haben“ verteilte er daher Glückskekse an alle Mitarbeiter der Klinik. Zudem hängen auf den Stationen große Plakate mit einem rosa Herz in Kleeblattform und dem Wort „Danke“.

Der „Internationale Tag der Pflege“ wird Jahr für Jahr am 12. Mai, dem Geburtstag von Florence Nightingale gefeiert. Sie gilt als Pionierin auf dem Gebiet der modernen Krankenpflege. Im Jahr 1820 als Kind wohlhabender Eltern geboren, arbeitete die Britin selbst als Krankenschwester, lernte bei Aufenthalten im Ausland viel pflegerische Praxis kennen. Ihr Wissen nutzte sie, um die Ausbildung in England zu professionalisieren. Zudem leistete Nightingale entscheidende Beiträge zur Verwissenschaftlichung der Pflege und zur Forschung in der Krankenhaushygiene.

Da der 12. Mai in diesem Jahr auf einem Samstag fiel, wurde die Aktion, um möglichst viele Mitarbeiter der Klinik zu erreichen, am Montag, 14. Mai durchgeführt.