Klimo-Stationen fördern das „Bike&Ride“-Prinzip

Um das Prinzip „Bike & Ride“ in Lindau zu unterstützen, werden an verschiedenen Stadtbushaltestellen im stadtgebiet sogenannte Klimo-Stationen (im Bild) errichtet. Dies teilt die Stadtverwaltung mit. Eine attraktive Klimo-Station erfordert eine Ausstattung mit entsprechenden Service-Einrichtungen. Dazu gehören insbesondere – je nach Standort – Radabstellplätze mit Überdachung, Self-Service-Stationen, E-Ladestationen und Fahrradboxen. Klimo-Stationen wird es bei den Stadtbushaltestellen in Ober- und Unterreitnau (überdacht), in Zech (überdacht), bei der ehemaligen Post in Enzisweiler, im Allwind (überdacht), in Schönau, in Aeschach (überdacht), und in Oberhochsteg (überdacht), geben. Außerdem ist eine Klimo-Station mit zwei E-Bike-Ladestationen beim Lindenhofbad geplant (überdacht). Grafik: Stadtverwaltung