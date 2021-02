Klimabeirat trifft sich zu seiner ersten Sitzung

Der Klimabeirat der Stadt Lindau wird sich am kommenden Donnerstag, 18. Februar, zu seiner ersten Sitzung treffen. Die öffentliche Sitzung im Untergeschoss der Inselhalle beginnt um 17 Uhr.

Im Klimabeirat wollen Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, Mitarbeiter der Verwaltung sowie Vertreter der Wirtschaft und Landwirtschaft in Lindau die Weichen für die künftige Klimapolitik der Stadt stellen. Der Beirat gibt Empfehlungen ab, über die der Stadtrat und seine Ausschüsse dann abstimmen. Die Sitzungen sollen öffentlich stattfinden. Geplant sind Sitzungen mindestens zweimal im Jahr. In der ersten Sitzung stellen sich die Beiräte gegenseitig vor und sprechen über ihre Erwartungen an die Arbeit und über die Ziele des Klimabeirats. Dann geht es inhaltlich um die größten Kohlendioxid-Treiber und die Pariser Klimaziele und um das Ziel der Stadt Lindau, die klimaneutral werden will, und die Frage, wie Lindau dieses Ziel am besten erreichen kann.