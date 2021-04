Klimabeirat bekräftigt Ziele

Lindau muss bis zum Jahr 2035 klimaneutral sein und einen fairen Beitrag zur Erreichung der Pariser Klimaziele leisten. Das ist jetzt beim zweiten Treffen des Klimabeirats der Stadt Lindau Mitte April bekräftigt worden.

Der Klimabeirat hierzu will eine Empfehlung für den Stadtrat erarbeiten und einen Weg dorthin aufzeigen, wie es in einer städtischen Pressemitteilung heißt. Dazu gehöre, die Ideen engagierter Bürger aufzugreifen, die in der Projektschmiede zur Klimastrategie gesammelt worden waren. Die Klimabeiräte Kerstin Koenig-Hoffmann und Peter Triloff schilderten beim Treffen ihre persönlichen, sehr positiven Eindrücke von der Projektschmiede. Unter Einhaltung strenger Hygienemaßnahmen konnten auch interessierte Menschen am Treffen teilnehmen.

Wie sowohl die eingereichten als auch zukünftige Ideen und Projektvorschläge strukturiert werden sollen, war ebenfalls Thema. Außerdem wurden insgesamt acht zukünftige Handlungsfelder identifiziert. Ein Beispiel: Dem Handlungsfeld Klimawandelanpassung wird unter anderem die Kampagne Lindau macht grün zugeordnet, zu der eine Baumpflanzaktion oder das Erarbeiten einer neuen Freiflächengestaltungssatzung gehört.

Basis dieser Diskussion war die Präsentation der Treibhausgas-Bilanz durch Kerstin Koenig-Hoffmann. Fazit: Die Themen Photovoltaik und Solarthermie haben großes Potential bei der Energiegewinnung, so die Mitteilung weiter. Aktuell würden 88 Prozent der Wärme aus fossilen Energieträgern wie zum Beispiel Erdgas oder Heizöl gewonnen. Diese Energiemenge müsse durch erneuerbare Energiequellen ersetzt werden. Die nächste Sitzung des Klimabeirats wird am Donnerstag, 17. Juni in der Inselhalle stattfinden. Auch dieses Treffen wird öffentlich sein.