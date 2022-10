Klettersteig Känzele: 39-Jährige muss gerettet werden

Alpinunfall am Klettersteig Känzele in Kennelbach: Eine 39-jährige Frau aus Wien war am Samstag mit einem Begleiter in den Bergen unterwegs. Während des Aufstiegs am Klettersteig hielt sich die Frau nach Angaben der Polizei an einem eingerichteten Fix-Seil fest und wollte sich an diesem hochziehen. Dabei renkte sich die Kletterin die linke Schulter aus.

Hubschrauber kann nicht eingesetzt werden

Aufgrund von überhängenden Bäumen am Standort der Verletzten war eine Bergung mit dem Hubschrauber nicht möglich. Die Verletzte wurde daher von der Bergrettung Dornbirn 15 Meter auf ein Felsband in der Felsenwand abgeseilt.

Schließlich konnte die Verletzte von der Crew des Polizeihubschraubers Libelle mittels 70-Meter-Tau geborgen werden.

Die verletzte Frau wurde ins Landeskrankenhaus Bregenz überstellt.

Am Rettungseinsatz beteiligt waren die 6 Mitglieder der Bergrettung Dornbirn, 3 Mitglieder der Bergrettung Bregenz, 2 Polizisten der Polizei Bregenz, die Alpine Einsatzgruppe Nord mit einem Alpinpolizisten und die Crew des Polizeihubschraubers 'Libelle'.