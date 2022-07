Kletterer geraten an der Großen Klara in Bergnot

Auf Klettertour waren am Sonntag, 24. Juli, gegen 15.20 Uhr zwei 33-jährige Bergsportler aus Feldkirch über der Südkante der Großen Klara in Ebnit. Unterwegs zum Gipfel verklemmte sich beim Abziehen des Seils der Seilverbindungsknoten beim Abseilen mit zwei Halbseilen in einer Felsspalte. Dadurch saßen die beiden Kletterer in einer Wandhöhe von etwa 50 Metern fest.

Sie alarmierten die Landesleitzentrale der Polizei, die zur Rettung der beiden Kletterer den Polizeihubschrauber verständigte. Der Polizei-Flugretter seilte sich vom Hubschrauber ab und löste das verklemmte Seil. Während ein Kletterer mittels Tau von der Hubschrauberbesatzung geborgen und im Ortsgebiet von Ebnit abgesetzt wurde, seilte sich der Zweite selbst ab. Die beiden Kletterer blieben unverletzt.