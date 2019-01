Ende Dezember, am 29. oder 30. Dezember, ist in Unterreitnau ein roter Kleinwagen der Marke Renault von der Straße abgekommen und hat in der Folge einen Gartenzaun überfahren. Außerdem fuhr der unbekannte Unfallverursacher mehrere Apfelbäume um. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Auch am Verursacherfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden. Der Unbekannte beging Fahrerflucht.