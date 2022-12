Kleintransporter einer Bäckerei prallt auf Auto - und fährt einfach weiter

Ein roter Kleintransporter einer Bäckerei ist am Freitag in Scheidegg auf ein anderes Auto aufgefahren und geflüchtet. Das teilt die Polizei mit. Gegen 17.30 Uhr geschah der Unfall in der Bahnhofstraße/Staatsstraße 2378 in Scheidegg.

Das Auto kam aus Richtung Ortsmitte und musste bei der Einfahrt in den Kreisverkehr verkehrsbedingt anhalten. Der Fahrer des hinter ihm fahrenden roten Kleintransporters einer bislang unbekannten Bäckerei bemerkte das demnach zu spät und fuhr auf das vor ihm stehende Fahrzeug auf. Hierdurch entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden.

Die beiden weiblichen Insassen des stehenden Pkw wurden durch den Aufprall ins Heck leicht verletzt. Sie erlitten Schmerzen im Rücken- und Nackenbereich. Der Fahrzeugführer des Bäckerei-Fahrzeugs entfernte sich im Anschluss unerlaubt in Richtung Rohrach/Lindau.

Die Lindenberger Polizei bittet unter der Telefonnummer 08381/92010 um Zeugenhinweise.