Kleinkind auf Parkplatz angefahren

Ein 29-jähriger Lindauer befuhr mit seinem Pkw am Samstag, 23. Oktober, gegen 14.10 Uhr die untere Einfahrt eines Parkplatzes zu einem Supermarkt. Auf dem Parkplatz fuhr er direkt nach links. Zu diesem Zeitpunkt liefen zwei erwachsene Personen und ein eineinhalbjähriges Kind, die in der Schweiz leben, zu ihrem geparkten Pkw. Das Kind lief hinterher. Plötzlich drehte das Kind um und ging auf die Durchfahrstraße des Parkplatzes. Einer der beiden erwachsenen Personen versuchte noch, das Kind aufzuhalten. Es kam jedoch bereits zum Zusammenstoß zwischen dem Kind und dem Pkw des Lindauers. Das Kind erlitt dabei einen offenen Bruch des rechten Unterschenkels sowie eine aufgeplatzte Lippe. Es wurde zur Versorgung der Verletzungen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Friedrichshafen gebracht. Am Pkw des Lindauers war kein Schaden ersichtlich. Der Verkehrsunfall wird der Staatsanwaltschaft Kempten zur Prüfung vorgelegt, um untersuchen zu lassen, ob dem Lindauer ein strafrechtliches Fehlverhalten vorgeworfen werden kann.