„Kleingeldprinzessin“ Dota Kehr mit Band im Zeughaus

Die Berlinerin „DOTA“ tritt am Sonntag, 17. Juli, um 20 Uhr mit ihrer Band im Lindauer Zeughaus auf. Ihren Spitznamen „Kleingeldprinzessin“ hat die Sängerin und Liedermacherin Dota Kehr noch aus Zeiten, als sie als Straßenmusikantin durch die Lande zog. Mittlerweile ist die Berlinerin kein Geheimtipp mehr, sondern ein gefragter Top-Act und das hat durchaus seine Gründe, so der Veranstalter in seiner Ankündigung. „Sie schreibt Songs über den Alltag, die Liebe und das Leben. Die Vollblutmusikerin kann allerdings auch andere Töne anschlagen und bissige Sozialkritik äußern. Doch dabei bewahrt sie sich immer ihren ganz eigenen, sympathischen Stil“. Sie präsentiert im Zeughaus ihr aktuelles Album „Wir rufen Dich Galaktika“, mit dem sie erstmals die Top 10 der deutschen Albumcharts erreicht hat. Das Konzert ist unbestuhlt.

Karten kosten 28 Euro und können an der Theaterkasse, im Lindaupark, sowie unter www.zeughaus-lindau.de und reservix.de erworben werden.