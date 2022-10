Kleine Strolche studieren den Lindauer Apfel

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lebensmittel wachsen nicht im Supermarktregal – und Kühe sind nicht lila: Zum pädagogischen Konzept im Kinderhaus St. Stephan gehört es, die Kinder durch spannende Projekte an die Lebenswirklichkeit heranzuführen. Gleich mehrere Wochen lang hat sich die Storchengruppe des Kindergartens mit dem wichtigsten Obst am Bodensee beschäftigt: nämlich dem Apfel.

Erzieherin Brigitte Lex erklärt: „Die Kinder haben den Apfel auf jede erdenkliche Art kennengelernt.“ Wie wachsen Äpfel? Wie sieht ein Apfel genau von innen aus? Was kann man alles aus Äpfeln machen? Welche Arten gibt es – und: Welche schmecken am besten? „Natürlich immer der, den man selber direkt vom Baum pflückt“, sagt Brigitte Lex und erzählt vom Höhepunkt der Projektwochen, dem Besuch auf dem Obsthof Willhalm, wo die Kleinen unmittelbar sehen konnten, wie Profis die Früchte erzeugen und verarbeiten.

Obstbauer Andreas Willhalm führte die quirlige Gruppe unter anderem durch die mächtige Kühlhalle, in der Äpfel haltbar gelagert werden. Außerdem kutschierte Willhalm die Kindern per Anhänger durch die Plantagen, wo sie das Obst wachsen sehen konnten und natürlich einen eigenen Apfel für zu Hause pflücken durften. Wie aus einem simplen Apfel ein kleines individuelles Kunstwerk wird, zeigte Anja Lamm im Laserzentrum des Obsthofs. Wo die Früchte behutsam gelasert werden. Auch davon durften die Strolche jeweils ein Stück mitnehmen und machten die lehrreiche Erfahrung, dass die Erzeugung, Lagerung, Verarbeitung und Veredelung des Lindauer Apfels, und alles was mit ihm zu tun hat, wahrlich kein Kinderspiel ist.