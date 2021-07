Kleine Reise, große Wirkung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit dem Zug und dann mit dem Bus machen sich die Vorschulkinder auf den Weg nach Überlingen. Das Ziel ist der Haustierhof „Reutemühle“ in Reutehöfe/Bambergen.

Mit Futtersäckchen für die Tiere, an der Kasse erhältlich, werden alle Tiere neugierig und mit großer Freude begrüßt und bestaunt. Was gab es nicht alles zu sehen: Häschen, Katzen, Schweine, aber auch nicht so oft gesehene Tiere, wie beispielsweise Pfauen, Siebenschläfer, Dachse und noch so viele, dass nicht alle aufgezählt werden können. Aber zur allergrößten Freude der Kinder, und der Erzieherinnen, kamen immer wieder auf dem Weg ganz ausgefallene Spielgeräte. Es gab Partnerschaukeln, eine Schwingschlange, Seilkarussell und große Rutschen zum Entdecken. Die Kinder und Erzieherinnen eroberten alles was zu finden war und zum Abschluss gab es für alle noch ein Eis.

Nach der Heimfahrt erwarteten die Eltern der Kinder die kleine Gemeinschaft mit Picknick im Garten. Was gab es doch alles zu erzählen! Ein schöner und aufregender Tag ging für alle zu Ende.