Kleiderbasar der Inner-Wheel-Damen beschert Stiftung Valentina 4000 Euro-Spende

Der Kleiderbasar der Frauen des Inner Wheel Clubs Lindau hat erneut für gute Einnahmen gesorgt. Einnahmen, die dieses Mal als Spende in Höhe von 4000 Euro an die Stiftung Valentina des Ehepaars Renate und Kurt Peter gehen. Die Peters haben gemeinsam mit der Uniklinik Ulm diese Stiftung aus der Taufe gehoben und damit ein Palliativangebot für schwerkranke Kinder entwickelt und aufgebaut, das die Inner-Wheel-Frauen sehr beeindruckt hat, wie Petra Seidl, aktuelle Präsidentin, des Clubs berichtet. Sterbenskranke Kinder in der Region können dadurch ambulant palliativ versorgt werden, sodass sie bis zuletzt möglichst viel Zeit zuhause mit ihrer Familie verbringen können. Zur Spendenübergabe kamen Renate (rechts) und Kurt Peter (Dritter von rechts) extra nach Lindau, um sich am Lindauer Hafen mit den Inner Wheel Frauen zu treffen und fotografieren zu lassen. Diese sind neben Präsidentin Petra Seidl (Zweite von rechts) Renate Poralla, Petra Groten und Sabine Blocher (von links).