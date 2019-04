Klavierwelten am Ostermontag

Nach Augsburg und Ravensburg sind bei der Matinée am Ostermontag auch die Zuhörer in Lindau in den Genuss des hochkarätigen ersten Orchesterkonzerts des 13. Klavierfestivals junger Meister gekommen. Während das Ravensburger Konzert am Vorabend ausverkauft war, hätten es in Lindau einige Zuhörer mehr sein dürfen, doch der Begeisterung tat dies keinen Abbruch. Schon zum vierten Mal durfte Peter Vogel das Südwestdeutsche Kammerorchester Pforzheim mit seinem Chefdirigenten Timo Handschuh begrüßen, das gerne dabei ist, wenn im Rahmen des Festivals junge Ausnahmetalente die Chance erhalten, mit einem Orchester aufzutreten. Und wieder war es eine Freude zu erleben, mit welcher Intensität die jungen Pianisten nicht nur glänzendes pianistisches Handwerk vorführten, sondern den Werken Persönlichkeit mitgaben.

Erst 19 Jahre alt ist die in Hannover bei Bernd Goetzke, dem Dozenten des begleitenden Meisterkurses, studierende Chinesin Quanlin Wang, die Solistin in Beethovens Klavierkonzert Nr. 4 G-Dur op. 58. Ohne Orchestervorspiel führt das Klavier in das Werk, erst innig, dann lebhafter nimmt das Orchester sein Thema auf. Wunderbar gelang der Solistin der innige Dialog mit dem Orchester, die luftig-leichte Stimmung. Munter wie eine frische Quelle sprudelte das Solo, heiter war der Dialog mit den Holzbläsern, Lyrik und Dynamik vereinten sich in der Kadenz. Rätselhaft sinnend zog das Andante vorüber, ehe das Rondo zu federnder Leichtigkeit zurückkehrte. Herzlicher Applaus dankte der Pianistin.

Gespannt erwarteten die Zuhörer das Klavierkonzert, das Peter Vogel 2018 seinen jungen Pianisten auf den Leib geschrieben hatte. Ein erfrischend junges Werk, das Vogels grenzüberschreitenden Blick auf die Musik verrät, in die er mit leichter Hand Elemente vom Barock bis zum Jazz einfließen lässt. Entspannt gab sich der 22-jährige Pianist Jacopo Giovannini aus Rom den Rhythmen hin, dem lebhaften Impetus und den kecken Einwürfen. Zusammen mit dem Orchester tauchte er ein in Wogen voller Zärtlichkeit, ehe ein pfiffiges Oboensolo den schnellen Schluss einleitete, der alle erfasste.

Larghetto als delikate Romanze

Und wieder änderte sich das Bild, als der 27-jährige Pole Lucas Krupinski Frédéric Chopins Klavierkonzert Nr. 2 f-Moll op. 21 interpretierte, ein stürmisches, inniges und elegantes Virtuosenkonzert, das den brillanten Solopart in harmonische Orchesterbegleitung einbettet. Durchsichtig war das Spiel des Orchesters, dann setzte der Solist ein, fand zu inniger Melodie, liebevoll mit Arabesken umspielt. Genießerisch dialogisierte er im kontrastreichen Satz mit dem Fagott. Eine delikate Romanze mit weit geschwungener Hauptmelodie war das Larghetto, ein entrücktes Eintauchen in Schönklang bis zum traumverlorenen Verklingen. Brillant intonierte zuletzt das Klavier eine kapriziöse Mazurka, spritzig und elegant jagte es in Triolenpassagen und –läufen dahin.