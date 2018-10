Klavier und Elektronik im Zeughaus

Der Lindauer Zeughausverein freut sich, den Thüringer Ausnahmekünstler Martin Kohlstedt am Samstag, 27. Oktober, ab 20 Uhr ein zweites Mal im Zeughaus präsentieren zu dürfen: „Martin Kohlstedt hat unser Publikum schon im letzten Jahr mit offenem Mund zurückgelassen. Er entwickelt seine Musik kontinuierlich weiter, kein Abend gleicht dabei dem anderen.“ Eine warme Mischung aus Klavier und Elektronik, vereint zu einer atemberaubenden Dichte und Improvisation sind die für Fans inzwischen vertrauten Elemente von Kohlstedts so betitelten „modularen Kompositionen“, heißt es in einer Ankündigung. Der Komponist, Pianist und Produzent vermag es, das Publikum in seinen Bann zu ziehen, dies hat er nicht zuletzt mit seinem ausverkauften Auftritt in der Hamburger Elbphilharmonie bewiesen. Karten gibt es zu 24 Euro, ermäßigt 19 Euro in „Die Handlung“, Fischergasse 4, und an den bekannten Vorverkaufsstellen (Lindaupark, Stadttheater, Tourist-Info) sowie online unter www.zeughaus-lindau.de. Restkarten stehen an der Abendkasse zum Verkauf.