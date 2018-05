Klaus Gietingers Lesung findet in Lindau aufmerksames Publikum

Marx zieht immer noch. Zwar nicht die Massen an, aber doch so viele Interessierte, dass diese von der Jägerstube im Gasthof „Köchlin“ in den Saal wechseln mussten. Linke und Bunte Liste hatten zum 200. Geburtstag des Philosophen, Ökonomen und Theoretikers des Sozialismus und Kommunismus eine Lesung mit Klaus Gietinger organisiert. Der Regisseur und Autor aus Lindenberg stellte hier sein neues und aufwendig recherchiertes Buch „Karl Marx, die Liebe und das Kapital“ vor.

Erzählt aus der Perspektive von zwei Protagonisten, die nach dem Tod von Marx am Krankenbett von Friedrich Engels Rückschau halten: Engels selbst und Marx’ Tochter Jenny Julia Eleanor, genannt Tussy (was damals nichts Herabwürdigendes war). Gietinger geht auf die Biografie von Marx ein, der in Trier in eine jüdische Rabbi-Familie hineingeboren wird. In eine Zeit, in der noch der Geist der französischen Revolution „ins Rheinland schwappte“. Die Zuhörer erfahren, wie Marx seine große Liebe Jenny von Westphalen kennenlernt. Gietinger schildert anschaulich den heißen Sommertag, die Schwüle, die in der Luft lag, das Rendevous oberhalb der Mosel. Auch wie Marx die Jenny umgarnt: „Schriebe ich ein Buch, schriebe ich nur Jenny, Jenny, Jenny.“ Marx hat dann bekannterweise anderes geschrieben.

Die nächste Station, an der Gietinger in seinem 344 Seiten umfassenden Buch Halt macht, ist die Begegnung von Marx mit Friedrich Engels. Eine Begegnung, die mit spöttischen Bemerkungen ihren Anfang nimmt, aber in lebenslange Freundschaft mündet. Eine Freundschaft, die Marx finanzielle Unterstützung einbringt, auf die er und seine Familie angewiesen sind. In Paris gibt Marx zusammen mit Arnold Ruge die Deutsch-Französischen Jahrbücher heraus. Marx wird ausgewiesen, kommt nach Brüssel. Engels gelingt es, ihn nach Manchester zu locken. Zu einem „Lehrgang über Kapitalismus in neuester Form“. Manchester, die Stadt, in deren einstubigen Hütten bis zu fünfzehn Menschen in einem Raum leben. Die Stadt mit den verwinkelten Gassen, auf denen sich Unrat, Schmutz und stinkende Pfützen breitmachen. Manchester, wo der Rauch von Dutzenden Fabrikschloten die Luft verpestet und der Fluss Schaum trägt, weil die Färberei Abwasser einleitet. Marx muss sich die Nase zuhalten bei diesem Lehrgang. In London treten die beiden dem „Bund der Gerechten“ bei, sollen das „Kommunistische Manifest“ verfassen. Hier zeigt sich wieder, was Marx an seiner Jenny hat, die er 1843 geheiratet hat. Die ihm sieben Kinder zur Welt gebracht hat, von denen drei überlebten. „Sag’ mir den Anfang“, sagt er zu Jenny, als er unsicher ist, wie er mit dem Manifest beginnen soll. Jenny sagt ihm den Anfang.

Auf Wunsch aus dem Zuhörerkreis liest Gietinger noch eine Zu-gabe. Wie erbeten, ab Seite 323, wo die scharfe Kritik von „Mohr“, wie Marx genannt wurde, am Gothaer Programm der SPD zu finden ist. Nicht die Arbeit sei die Quelle allen Reichtums, schrieb Marx. Die Natur sei ebenso die Quelle der Gebrauchswerte und aus solchen bestehe der sachliche Reichtum. Den Stoffwechsel Mensch mit der Natur hat Marx des Öfteren thematisiert. Und gesagt, dass die Bewegung des Kapitals maßlos ist. Dass sie nur zum ökonomischen Desaster führen kann. Da stellt sich die Frage, ob sich dieser Erkenntnis heute wirklich etwas entgegensetzen lässt. In der von Karl Schweizer moderierten Diskussion werden an diesem Abend noch viele Fragen angeschnitten.