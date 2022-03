Klassiker „My Fair Lady“ am 3. April im Stadttheater Lindau

Die Kammeroper Köln führt am Sonntag, 3. April, ab 19.30 Uhr im Lindauer Stadttheater den Broadwayklassiker „My Fair Lady“ auf. Noch gibt es per E-Mail an: theaterkasse@kultur-lindau.de oder unter der Telefonnummer 08382 / 911 39 11Karten für den Abend an der Theaterkasse, wie der Veranstalter mitteilt. Versprochen wird ein vergnüglicher Abend bei Live-Orcheser-Musik mit charmantem Humor zwischen pointierter Sozialromantik und bissigem Sittengemälde.

Aus dem Inhalt: „Ist es möglich, aus einem einfachen Blumenmädchen der Londoner Slums innerhalb kürzester Zeit eine High Society-Lady zu machen? Phonetikprofessor Henry Higgins geht die Wette ein. Er ist überzeugt, dass allein die Sprache der Schlüssel zu gesellschaftlicher Anerkennung ist. Eliza Doolittle aus Mayfair wird zu seinem wissenschaftlichen Versuchsobjekt und er quält die Tochter eines Müllkutschers Tag und Nacht mit abstrusen Sprachübungen: „Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühn.“