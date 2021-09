Klassik-Sonntag auf der Gartenschau begeistert Zuschauer

Das Kawai Europe Opern Team reiste am Samstag, 28. September, mit dem Zug direkt vom Meisterkurs von Salzburg in Lindau an, um am Sonntag auf der Gartenschau den Opern,- Operetten Nachmittag zu gestalten. Die Künstlerinnen boten laut Pressemitteilung auf der Radio 7 Bühne ihren Mix auf Oper, Operette und Musical dar. Die Pianistin Meghan Behiel aus Kanada und die Solistinnen Anna Tsartsidze aus Georigen und Stefanie Woodling aus den USA schmetterten einen Klassiker nach dem anderen. Die nächste Kawai Oper findet am Donnerstag, 16. September, als Sundowner-Konzert auf der Gartenschau statt und laut Veranstalter hoffentlich mit Sonne und Sonnenuntergang zu genießen.