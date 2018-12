Klassentreffen: So ist das Wiedersehen nach 28 Jahren

Manuela König sieht Marcus Lehmann erwartungsvoll an. „Na, erkennst du mich?“, fragt sie ihn. Lehmann macht große Augen, sucht Manuela Königs Gesichtszüge hastig nach Bekanntem ab. „Tut mir leid, nein“, sagt er schließlich lachend und zu seiner Verteidigung: „Es ist halt schon 28 Jahre her.“ Sie sei doch die Manu, erlöst sie ihn schließlich.

Das letzte Mal haben sich Lehmann und König im Jahr 1990 gesehen. Das war das Jahr, als sie beide den Abschluss an der Hauptschule in Aeschach, einem Stadtteil von Lindau am Bodensee, gemacht haben. Jetzt, 28 Jahre später treffen sich die Absolventen zum Klassentreffen wieder. Und obwohl sich die meisten ewig nicht gesehen haben, wird schnell klar: Irgendwie ist alles wie früher.

Ich fühle mich, wie am ersten Tag nach den Sommerferien. Anita Eibl, Teilnehmerin Klassentreffen

„Ich komm zu spät, immer zu spät, es hat sich nix geändert“, ruft Samantha Bantle und fällt Anita Eibl in die Arme. „Ja Wahnsinn“, ruft die zurück, „das ist so aufregend alle wiederzusehen.“ Eibl hat das Treffen organisiert. Sie hat die alten Klassenkameraden über Facebook ausfindig gemacht und kontaktiert. Jetzt ist sie vollkommen baff, wie viele in das Restaurant in den Lindauer Stadtteil Zech gekommen sind: Insgesamt 18 ehemalige Schüler aus ihrer und der Parallelklasse, und drei Lehrer. „Ich fühle mich, wie am ersten Tag nach den Sommerferien“, sagt Eibl strahlend.

(Foto: Corinna Konzett)

Schnell bilden sich kleine Grüppchen. Es wird immer lauter, es gibt so viel zu erzählen. Schon nach fünf Minuten ziehen sich die ersten zur Raucherpause zurück. „Wie früher, oder?“, ruft ihnen Markus Vögele zu, „aber heute müsst ihr euch nicht mehr auf dem alten Friedhof neben der Schule verstecken!“ Vögele war schon früher der Klassenclown.

Obwohl sie sich viele Jahre nicht mehr gesehen haben, erkennen sich Bianca Hillebrand und Markus Franz sofort wieder. Die beiden sind gemeinsam in der Gemeinde Bodolz bei Lindau aufgewachsen. Heute haben sie nur noch selten Kontakt. Er ist in Bodolz geblieben, sie wohnt in Leutkirch. Umso mehr freuen sie sich, sich beim Klassentreffen wiederzusehen.

Und der Gesprächsstoff geht den beiden nicht aus. „Du erinnerst dich an viel mehr Blödsinn, den wir angestellt haben“, bemerkt Franz, als Hillebrand von einer rasanten Traktorfahrt der beiden erzählt. Beide erinnern sich hingegen noch ganz genau an das letzte Mal, als sie sich getroffen haben. Da feierten sie bis in die Morgenstunden und liefen dann gemeinsam zurück nach Bodolz. „Das haben wir früher nach Festen auch immer so gemacht und das werden wir heute wieder so machen“, sagt Hillebrand.

(Foto: Helena Golz)

Nach Hause laufen kann Marcus Lehmann nicht. Er hatte die weiteste Anreise, denn mittlerweile wohnt er in Niedersachsen. Er hat sich für das Klassentreffen extra frei genommen und ist mit seiner Familie die knapp 600 Kilometer in die alte Heimat gefahren. Lindau hat er zwar verlassen, doch liebt er die Stadt noch immer über alles. „Ich versuche jedes Jahr im Urlaub herzukommen“, sagt er. Es sei schon besonders, in diesem Jahr auch die ganzen alten Gesichter aus der Schule wiederzusehen.

Ich hab Tränen in den Augen gehabt, als ich den See im Rückspiegel gesehen habe. Anita Eibl

Die meisten anderen aus seiner ehemaligen Klasse sind in der Heimat wohnen geblieben oder wieder zurückgekommen – so wie die Organisatorin des Treffens Anita Eibl. Eine Zeit lang hat die gelernte Zahntechnikerin in Straubing in Niederbayern gelebt, aber nach jedem Heimatbesuch am Bodensee sei ihr Herz schwer gewesen. „Ich hab Tränen in den Augen gehabt, als ich den See im Rückspiegel gesehen habe“, sagt sie. Lindau sei immer ihr Zuhause geblieben.

Markus Vögele (Foto: Helena Golz)

Irgendwann habe sie es dann nicht mehr ausgehalten und sei allein in die Heimat zurückgekehrt. Das neue, alte Zuhause war schnell perfekt: „Zack! Eine Woche später habe ich meinen Traummann kennengelernt.“, erzählt sie. „Na, den hättest auch schon früher haben können”, kommentiert Klassenclown Vögele und zeigt auf sich. „Bist du verrückt? Wir haben uns nicht ausstehen können früher”, sagt Anita Eibl lachend.

Von ehemaligen Rivalitäten ist heute nichts mehr zu spüren. Ganz im Gegenteil: Die ehemaligen Klassenkameraden wollen sich gar nicht mehr trennen. Samantha Bantle hakt sich bei Anita Eibl ein und ruft „Jetzt ziehen wir zusammen weiter, wie früher.“ Auch Manuela König und Marcus Lehmann folgen den beiden. Lehmann sagt lachend: „Jetzt, wo ich wieder alle Namen kenne, kann ich ja nicht nach Hause gehen.“

Mehr entdecken: Klassentreffen des Zöbinger Schuljahrgangs von 1974

Mehr entdecken: Spangehls erste Klasse aus Reutin freut sich mit der Ehrenbürgerin