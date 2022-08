Klasse G11a/b geht mit GWG Lindau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 28. Juli trafen die GestalterInnen der 11. Klasse der FOSBOS Lindau, wie schon zuletzt berichtet, sich mit der GWG Lindauer Wohnungsgesellschaft mbH. Nach der ersten Exkursionsstation „Hundweilerplatz“ ging es zu einem von zwei großflächigen Graffitis gezierten Objekt an der Reutiner Straße mit 36 Wohnungen. Hier informierte uns Baumanager Stefan Reichert zum Beispiel über die verwendeten Beton-Sandwich-Module und Lärmschutz-Balkonverglasungen. Danach waren wir auf einen Sprung in der Mönchhofstraße, wo wir das bisher größte GWG-Projekt mit 78 Einheiten kennenlernten: ein autofreier Innenhof, Metall-Schiebeläden, Blockheizkraftwerk, funktional-nachhaltige Architektur also und eine Tiefgarageneinfahrt mit gespraytem Hecht – einem Versuch. Doch dazu später mehr.

In der Geschäftsstelle in der Schulstraße lernten wir dann die GWG so richtig kennen. Auf der Dachterrasse erfuhren wir, dass diese 1929 gegründet wurde und bis Ende dieses Jahr rund 2000 Wohnungen gebaut haben wird, so dass damit sage und schreibe „Jeder 6. Lindauer in einer GWG-Wohnung wohnen kann“, so Prokuristin Gabriella Herrmann. Bei einer Hausführung zeigte sie uns welche beruflichen Möglichkeiten man bei der GWG mit ihren 43 Mitarbeitern hat.

Andrea Vollmer, Technische Leiterin, nahm uns noch mit auf eine echte Baustelle, wo gerade in Holzständerbauweise ein Stockwerk aufgestockt wird. Dort endete die Exkursion und wir hatten am Ende eines vollgepackten Vormittags zu danken: Der GWG für ein intensives Programm, das uns fundierte Einsichten in die Immobilienwirtschaft, sozialen Wohnungsbau und Architektur lieferte – alles Themen, die auch in der Abschlussprüfung (vor allem 13. Klasse) eine Rolle spielen können.

Und wir haben zu danken, dass uns die GWG immer wieder Gestaltungsmöglichkeiten bietet. So gestaltete die FOSBOS Lindau zum Beispiel schon zwei Rollatoren-Boxen, entwickelte ein Konzept zur Fassadengestaltung, etcetera. Zusammenfassend war es für uns überaus „facettenreich“ – getreu dem Titel des Hecht- und Libellen-Graffitis in der Reutiner Straße, über dessen künstlerisches Konzept Moritz Grättinger, Vorsitzender von Kultur & Musik – ohne Profit e.V. informierte. Auch er dankte der GWG, die einmal mehr half, dass was voran geht, denn Gestaltung und Kunst lebt, belebt, braucht Raum, begeistert, provoziert, wird kritisiert, schafft Möglichkeiten und muss ermöglicht werden.