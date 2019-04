Klarinettist David Orlowsky spielt im Lindauer Stadttheater

Karten für das Orlowski-Konzert, das am Donnerstag, 18. April, um 20.30 Uhr im Stadttheater beginnt, gibt es im Vorverkauf an der Theaterkasse An der Kalkhütte 2a, die von 10 bis 13.30 Uhr sowie von 15 bis 17.15 Uhr geöffnet ist, sowie unter anderem bei der Lindauer Tourismus und Kongress GmbH und im Lindaupark.