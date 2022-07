Klangerfüllt und preisgekrönt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 26. bis 29. Mai fand es nun endlich statt – das Deutsche Chorfest in Leipzig, das eigentlich schon im April 2020 dort stattfinden sollte. Alles war durchgeplant, als im März 2020 die Absage kam.

Chorleiterin Ulrike Friedmann, Musiklehrerin am Valentin-Heider-Gymnasium, versprach ihren jungen Sängerinnen und Sängern, dass sie auf jeden Fall nach Leipzig fahren würden, sobald das Festival stattfinden dürfe – und half so einigen ihrer Sängerinnen und Sängern über die schwierige Zeit der Pandemie hinweg. Onlineproben, Einzelstimmbildung, wenn möglich auch Proben mit Abstand wurden wahrgenommen bis man sich endlich im März 2022 in gemeinschaftlichen Proben wieder hören und spüren konnte.

Die Beharrlichkeit hatte sich mehr als gelohnt. Die „young voices“ tauchten mit 10000 anderen Sängerinnen und Sängern in das Festivalgeschehen ein, bei dem man unzählige Chöre aller Genres hören konnte. Bei drei Auftritten präsentierten sich die Schülerinnen und Schüler des gleichstimmigen Chores, bestehend aus den Jahrgangsstufen 5-10 und von Leonhard Auenhammer am Klavier begleitet, mit sieben verschiedenen Stücken, darunter „Strike it up Tabor“, einem Englischen Madrigal und „A million dreams“ aus dem Film „The Greatest Showman“ mit viel Enthusiasmus, Klangvolumen und beseeltem Ausdruck. Mit von der Partie waren auch fünf ehemalige Schülerinnen, die unter ihrem Ensemblenamen „Singerellas“ auch eigene Stücke zum Programm beitrugen.

Belohnt wurden die jungen Musikerinnen und Musiker mit enthusiastischem Applaus, gekrönt mit einem dritten Preis bei der Wettbewerbswertung und vor allem mit dem Gefühl, gemeinsam mit anderen wieder „im Flow“ sein zu können, sich also in Gemeinschaft mit Begeisterung ganz in das Musizieren, Zuhören, Tanzen und Applaudieren vertiefen zu können. Für Ulrike Friedmann und ihre „young voices“ war das die Wiedergeburt eines verlorengegangenen Lebensgefühls.