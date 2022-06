Kirche St. Stephan zeigt Malerei von Anna Huxel

Mit der Ausstellung „Anna Huxel – Malerei“ wird am 11. Juni um 18.15 Uhr der sechste Kunstsommer in der Kirche St. Stephan auf der Lindauer Insel eröffnet. Es begann 2017 mit dem Projekt „500 Jahre Reformation“ und der Installation „Reformation“, die sich zum Ziel setzte, den Kirchenraum temporär so zu verändern, dass eine veränderte Form sichtbar wird. Eine Installation mit 5000 Meter weißem Faden gliederte den Raum je nach Lichteinfall unterschiedlich.

Seither findet in jedem Sommer eine Kunstausstellung in der Kirche statt, die mit Kunst-Gottesdiensten begleitet wird und so dem lebendigen Austausch im Gespräch und der Reflexion am Bibelwort, im Gebet und bei Musik Raum gibt.

Mit der diesjährigen großen Ausstellung der Reihe „Kunst in St. Stephan“ zeigt der Lindauer Kunstverein in Kooperation mit der Galerie Peregrinus in Scheidegg und der Kirchengemeinde St. Stephan-Christuskirche vom 11. Juni bis 9. Oktober großformatige Malerei der Künstlerin

Anna Huxel. Einen besonderen Zugang zu der Malerei von Anna Huxel und die Gelegenheit, die Werke gemeinsam zu entdecken bieten die Kunstgottesdienste an den Sonntagen 12. Juni, 14. August und 9. Oktober, jeweils um 17 Uhr.

Anna Huxel sieht ihre Arbeiten im biblischen Kontext. Insbesondere die Frage „Wie wird das Wort Fleisch“ beschäftigt die Künstlerin im Anklang an den Anfang des Johannesevangeliums (Joh. 1.14). In den drei Kunstgottesdiensten wird u.a. diese Frage im Raum stehen.

Die Ausstellung wird mit einer Vernissage am Samstag, 11. Juni, um 18.15 Uhr eröffnet. Die Künstlerin ist anwesend.