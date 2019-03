Kirche muss als „Friedensstifterin“ Vorbild sein

Was dient dem Frieden angesichts des globalen Unrechts? Das war die zentrale Frage, mit der sich das Kirchenparlament der evangelischen Landessynode am Dienstag im Rahmen des Schwerpunktthemas „Christus ist unser Friede“ befasste. Die Berliner Friedensexpertin Martina Basso ermahnte die Kirche, dass sie den Frieden in der Gesellschaft vorleben muss. Dass Friedensstiftung immer auch in einem Spannungsfeld steht, zeigten die Gesprächsrunden mit Oberstleutnant Mathias Meierhuber, Journalist Jan Fleischhauer und Polizeioberrat Bernd Bürger.

Christus regiert alle Welt, steht allen Opfern der unchristlichen Welt bei und stiftet in der Ewigkeit Frieden, „die unsere Vernunft überschreitet“, sagt der Synodale Fritz Hohenberger, der in das Thema einführte. Doch angesichts der vielen Spannungen, Krisen und Kriege müsse man die Sichtweise auf den Unfrieden der Welt ändern. Es gehe um die Frage, was dem Frieden angesichts des globalen Unrechts diene und ganz konkret darum, was die Kirche und jeder einzelne dazu beitragen kann. Der Einsatz für den Frieden sei „unsere Liebeserklärung“ an die Welt, so Hohenberger weiter.

Martina Basso, Leiterin des Berliner Friedenszentrums der Mennoniten, stellte in ihrem Vortrag fest, dass es schon in der Bibel einen untrennbaren Zusammenhang zwischen Frieden und Gerechtigkeit gebe. Friede dürfe nicht auf die Abwesenheit von Gewalt reduziert werden. Frieden ohne Gerechtigkeit in der Gesellschaft sei substanzlos, Gerechtigkeit ohne Frieden lieblos. Trotzdem gebe es ungeklärte Fragen: Ist der Einsatz von militärischer Gewalt legitim, falls andere Mittel der Konfliktbewältigung versagen? Darf man Recht und Leben schützen, indem man selbst Gewalt anwendet?

Klar war für Basso die Rolle der Kirche in der Welt. Sie müsse „Friedensstifterin“ sein. Basso rief daher alle Kirchen dazu auf, sich in allen Bereichen der Gesellschaft für Frieden einzusetzen. Dabei müsste die Kirche mit gutem Beispiel vorausgehen: Sie müsste den gerechten Frieden „exemplarisch leben“, um so „als Zeichen der Hoffnung inmitten von Gewalt zu zeigen, was Gottes Wille ist: der gerechte Frieden“. Soziale Gerechtigkeit, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung der Menschenrechte gehörten zu einem gerechten Frieden ebenso dazu wie der Frieden zwischen Völkern. Die Kirche müsse den Versuch wagen, „Gewaltfreiheit auf allen Ebenen durchzubuchstabieren“, so die Pastorin weiter. Dazu gehöre neben dem friedlichen Zusammenleben der Menschen auch ein gerechtes Wirtschaften, die Stärkung der Menschenrechte und die Achtung der Integrität der Schöpfung.

Basso räumte ein, dass sie den Eindruck habe, dass die Kirche manchmal ihren „prophetischen Auftrag vergessen hat“. Kirche müsse sich als „ethische Gemeinschaft“ verstehen, die „eine andere Qualität der gewaltfreien Freiheit lebt“. Dazu gehöre auch, dass sie ihre eigenen Strukturen auf Gewaltfreiheit prüfe.

Dem Bösen Einhalt gebieten: Oberstleutnant Mathias Meierhuber spricht über die wehrhafte Verteidigung des Friedens. (Foto: Christian Flemming)

Ist jedes Mittel im Kampf gegen das Böse erlaubt?

In welchem Spannungsfeld Friedensstiftung steht, zeigte sich in den anschließenden Diskussionsrunden. „Ist nicht jedes Mittel im Kampf gegen das Böse erlaubt?“, fragt sich Oberstleutnant Meierhuber, der selbst schon im Kosovo und in Afghanistan im Einsatz war. Er erinnerte an die Blauhelme, die den Genozid in Ruanda 1994 verhindern hätten können, wenn die Weltgemeinschaft nicht weggesehen hätte. „Die fühlen sich heute noch schuldig“, sagt er. Die Bundeswehr handle nie leichtfertig, sei immer nur die letzte Möglichkeit. Seine Frage war daher, wie man es schafft, dass solche Einsätze nicht nötig seien – und verweist auf die gesellschaftliche Verantwortung jedes einzelnen.

Wie die Polizei agiert, um Krisen zu managen und Deeskalation zu betreiben, verriet Polizeioberrat Bernd Bürger. Wichtig sei, zu verhindern, dass sich gegnerische soziale Identitäten bilden. Dazu müsse die Polizei vorhersehbar, berechenbar und gezielt agieren. Auch kleine Gesten wie ein Lächeln würden bei der Deeskalation helfen. Bürger: „Wir tragen nie bewusst zur Eskalation bei.“

Jan Fleischhauer, Spiegelredakteur, diskutiert über Macht und Verantwortung der Medien. (Foto: Christian Flemming)

Spiegel-Journalist Jan Fleischhauer diskutierte mit den Tagungsteilnehmern darüber, welche Macht und Verantwortung die Medien haben. Als Kolumnist ist er beleidigend, boshaft, ungerecht und setzt auf Empörung. Fleischhauer sieht es als seine Aufgabe an, denen Gehör zu verschaffen, die medial unterrepräsentiert sind. Entgegen mancher Vorwürfe gehe es ihm nicht darum, bloße Erregung zu schaffen. „Die Leser erwarten schon eine Haltung“, sagt er. „Ich prügle nicht auf Leute ein, die schon am Boden liegen.“