In der sogenannten Freinacht auf den 1. Mai haben Unbekannte an einem Kiosk am Aeschacher Ufer randaliert. Sie brachen den Außenkühlschrank auf, indem sie mit Gewalt mehrere Schlösser knackten. Beim Wegrücken des Kühlschransk von der Kioskaußenseite, fielen circa 15 Bierflaschen zu Boden und zerbrachen, berichtet die Polizei. Weitere rund 40 Flaschen wurden gestohlen. In den Kiosk brachen die Täter nicht ein.