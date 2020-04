Kiosk-Einbrecher grillen am Seeufer

Wie die Polizei berichtet, haben Unbekannte auf der Lindauer Insel in der Nacht von Montag, 6. auf Dienstag, 7. April, einen Kiosk aufgebrochen. Mit vorgefundenem Werkzeug wurde der Materialcontainer eines Gastronomiekiosks aufgebrochen, aber lediglich Lebensmittel und Getränke in sehr geringem Wert entwendet. Der dabei verursachte Sachschaden dürfte mehr als das Zehnfache des Beutewerts ausmachen. Die Täter schafften einen Grill samt Holzkohle zum nahen Seeufer und befeuerten diesen, um die entwendeten Speisen zuzubereiten. In den Speiseresten fanden sich Gräten von Fischen.