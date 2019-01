King Charles III auf dem Weg zum Thron

Das Unvermeidliche ist geschehen: Queen Elizabeth II hat das Zeitliche gesegnet und ihr Sohn steht in den Startlöchern auf dem Weg zur Krönung: König Charles III. Aber so einfach ist das nicht, denn die Regelung der Nachfolge verläuft alles andere als harmonisch. Der ewige Kronprinz gibt sich nicht mit der Funktion des repräsentativen Oberhaupts zufrieden, sondern mischt sich in Staatsgeschäfte ein, indem er sich weigert, ein Gesetz zu unterschreiben, das die Pressefreiheit beschneidet. Es geht um nichts weniger als die Verteidigung der Demokratie.

Am Donnerstag, 14. Februar, ist das Stück „King Charles III„ von Mike Bartlett im Theater Lindau zu sehen. Vorführungsbeginn ist um 19.30 Uhr.

Produziert wurde es von der Bremer Shakespeare Company und ist im Original auf Englisch. In Lindau wird es zum ersten Mal auf Deutsch aufgeführt, die Übersetzung stammt von Rainer Iwersen.

Das raffiniert gebaute Königsdrama à la William Shakespeare und unter der Regie von Stefan Otteni wirft einen Blick in die Zukunft und trifft dabei den Nerv der Zeit – ein Theaterfest, heißt es in einer Ankündigung. Mike Bartletts Drama verbindet die privaten Konflikte eines Monarchen mit politischen Ereignissen und kontrastiert den „Glamour“ der royalen Familie mit der Frage nach der Legitimität der Monarchie. Dabei beleuchtet es kritisch die Manipulationen, mit denen gewählte Volksvertreter politische Fakten schaffen. Das „future history play“ interessiert, bewegt, bringt zum Lachen und kurbelt das Denken an. Typisch britisch: anspruchsvolles Thema und beste Unterhaltung zugleich.

Das Bühnenbild stammt von Peter Scior, die Kostüme von Heike Neugebauer. In den Rollen sind Svea Auerbach, Tobias Dürr, Tim Lee, Peter Lüchinger, Erik Roßbander, Theresa Rose, Petra-Janina Schultz, Markus Seuß und Michael Meyer zu sehen.

Ab 19 Uhr findet eine Stückeinführung im Zuschauerraum der Marionettenoper im zweiten Stock statt.