Kinderstimmen erklingen zu sprudelnden Wasserquellen

Bei strahlendem Sommerwetter feierte die Pfarrgemeinde St. Josef am Sonntag, den 17. Juli, zusammen mit den Kindern, deren Familien und den Erzieherinnen des Kindergartens, einen ersten Freiluftgottesdienst im Garten des Kindergartens. Das Evangelium war die Samariterin am Jakobsbrunnen und das Thema Wasser – beziehungsweise „Lebendiges Wasser“ – war im Gottesdienst sehr präsent. Die Kinder gestalteten zu Beginn einen Brunnen, um den sie später auch tanzten. Dabei wurde es ganz still und besinnlich. Die Projektmusikgruppe setzte sich zusammen aus den Spirits und den Songkids. Das Miteinander von Alt und Jung gefiel hier besonders und die Freude und Lebendigkeit kam auch über die bewegten Lieder zum Ausdruck.

Pfarrer Robert griff das Thema „Lebendiges Wasser“ in der Predigt noch einmal sehr kindgerecht auf und erklärte, dass es über den natürlichen Durst nach Wasser auch noch die Sehnsucht nach Liebe, Frieden und Geborgenheit gibt. Dieses lebendige Wasser vermag uns nur Gott allein zu schenken.

Petra Kurras bedankte sich am Ende des Gottesdienstes sehr herzlich bei allen Beteiligten und Mitwirkenden. Im Anschluss an den Gottesdienst waren alle noch zum Verweilen eingeladen. Der Elternbeirat hatte den Tisch reichlich gedeckt. Alle waren sich einig, dass dies gerne wiederholt werden sollte und sicher hatte so manches Kind noch am Abend sein Hosianna nach der Gute-Nacht-Geschichte gesungen.