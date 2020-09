Kinderschutzbund Lindau stellt Ferienbetreuung für Grundschulkinder auf die Beine

Mit kleinen Gruppen und ausreichend Betreuungspersonal ist es dem Team für den Kinderschutzbund Lindau mit Unterstützung der Stadt Lindau und der Gemeinde Wasserburg gelungen, die Ferienbetreuung in den Sommerferien zu gestalten. Getreu nach dem Motto von Pipi Langstrumpf: „Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt.“

Nachdem Pipi ja schon in die Jahre gekommen ist, ganze 75 Jahre ist sie alt, beschlossen die Kinder ihre Pipi etwas zu verjüngen, erklärt der Kinderschutzbund in einer Pressemitteilung. Nichtsdestotrotz seien die Kinder auf der Suche nach dem Spunk sehr erfolgreich gewesen. Mit Ausflügen in die Natur wurde neue Energie getankt. Spielen, forschen, entdecken – und eine riesengroße Villa Kunterbunt bauen, standen auf dem Programm. Außerdem wurden Schatzkisten gestaltet und Sommer-Collagen kreieren. Des Weiteren schickten die Kinder eine Flaschenpost mit einer Friedensbotschaft los, die auch schon das erste Mal in Hard ankam und von dort weiter auf die Reise ging, heißt es weiter.

Trotz Corona-Schutzmaßnahmen wie Maskenpflicht, Abstandhalten und Fiebermessen hätte der Kunderschutzbund die gute Erfahrung gemacht, „dass die besondere Zeit unser Vertrauen zueinander stärkt, die Freiheit vorhanden bleibt und die Gemeinschaft gestärkt werden kann“, sagt die Leitung der Ferienbetreuung Karin Eigler.