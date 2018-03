Kinderschutzbund bietet Erziehungskurse an

Der Kinderschutzbund Lindau bietet auch in diesem Frühjahr zwei Erziehungskurse „Starke Eltern – starke Kinder“ an.

Eltern möchten ihre Kinder unterstützen auf dem Weg, selbstbewusste, gemeinschaftsfähige Menschen zu werden, die lernen dürfen, ihren Fähigkeiten und Fertigkeiten zu vertrauen, ihre Kreativität zu entfalten und Kooperationsbereitschaft und Kritikfähigkeit zu entwickeln.

Was macht Kinder stark ? Wie können Eltern, Erzieher oder Lehrer ihre Entwicklung unterstützen? Was tun, wenn Schwierigkeiten auftreten? Wie geht geht man mit der eigenen Wut und mit der Wut der Kinder um? Wie werden Lösungen gefunden, die von allen akzeptiert werden? Wie können als Eltern, Erzieher oder Lehrer Grenzen setzen und dabei dennoch die Persönlichkeit und Würde des Kindes achten? Wie sind unterschiedliche Erziehungsvorstellungen zu handhaben? Wie erlebten Erwachsene selbst die Erziehung durch ihre Eltern? Wie wird auf förderliche Weise miteinander kommuniziert? All diesen Themen widmet sich der Kurs.

Die Begleitung drer Kinder ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Immer wieder fühlen sich Eltern hilflos und überfordert. Intuitives Erziehen gerät schnell an die Grenzen der eigenen Kindheitserfahrungen und sie übernehmen – ohne es zu wollen – Erziehungsmethoden, die ihnen selbst nicht geholfen oder sogar belastet haben. Vielleicht wird, gerade um diese Eingriffe zu vermeiden, den Kindern nahezu Grenzenlosigkeit eingeräumt. Manche Kinder reagieren in der Folge mit Respektlosigkeit. Es ist sinnvoll, als Erziehende selbstsicherer zu werden und im Kurs neue Ideen zu bekommen. Aber auch präventiv möchte der Kurs Eltern unterstützen, sich über die Erziehung der eigenen Kinder Gedanken zu machen. Für jeden Beruf braucht man eine Ausbildung.

Der Kurs bietet durch Theorievermittlung, praktische Übungen und durch gemeinsames Erarbeiten von Lösungen in den geschilderten Situationen der einzelnen Teilnehmer konkrete Hilfen an.

Der Vormittagskurs „Starke Eltern - starke Kinder“ wendet sich an Eltern von Kindern zwischen null und vier Jahren. Geplant sind fünf Vormittage ab Dienstag, 27. Februar um 9.30 Uhr. Die Kinder dürfen im Kurs anwesend sein. Dieser Kurs wird geleitet von Karin Eigler, ausgebildete Elternkursleiterin, Entspannungstrainerin, NLP - Practitioner

Der Abendkurs richtet sich an Eltern, Lehrer und Erzieher mit Kindern vom Säuglings- bis zum späten Jugendlichenalter. Die erfahrene Einzel-, Paar- und Familientherapeutin (dgsf), Logopädin und ausgebildete Elternkursleiterin Michaela Dietenmeier leitet diesen Kurs an zehn Abenden ab Montag, 19. Februar von jeweils 20 Uhr bis 22 Uhr. Falls es allen Teilnehmer lieber ist, könnte die Zeit von 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr vereinbart werden.

Weitere Informationen und Anmeldung zum Vormittagskurs unter der Telefonnummer 0151/61 48 12 12; Veranstaltungsort ist der Kinderschutzbund Lindau e.V., Kemptenerstrasse 28, 88131 Lindau; Die Teilnahme am Kurs kostet 60 Euro

Weitere Informationen und Anmeldung zum Abendkurs unter der Telefonnummer 08382 / 989 66 89; Veranstaltungsort ist die Praxis für Einzel-,Paar- und Familienberatung, Reutiner Straße 63 d, in Lindau. Die Teilnahme am Kurs kostet 90 Euro. Für den (auch getrennt lebenden) Partner 60 Euro.