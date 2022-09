Kindergeschrei ist Zukunftsmusik

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zu einem Gedankenaustausch, organisiert von Vorstand Christian Wollin, trafen sich Mitglieder der Lindauer Wohngenossenschaft quartier4 mit BewohnerInnen der Wangener Genossenschaft „wohnenplus“. 17 Teilnehmer, darunter auch Stadträte aus Lindau, nahmen die Gelegenheit wahr, sich aus erster Hand zu informieren. Wie Architekt Theo Keller von wohnenplus ausführte, ist man in Wangen mittlerweile „übern Berg“. Alle 30 Wohneinheiten von 46 bis 150 Quadratmetern sind bezogen. Die Wohnungen sind verteilt in Reihenhäusern und Geschosswohnungen, teilweise in einem Altbau sowie zwei Neubauten. Den Genossen und Genossinnen von wohnenplus stehen zudem jede Menge Gemeinschaftsräume, von Gästezimmer, Sauna über Werkstätten bis hin zu einem Yogaraum zur Verfügung. Im Gemeinschaftscafé traf man sich zum Ausklang der aufschlussreichen Exkursion. Die Lindauer erfuhren dabei, welch langen Atem und Zeit die Wangener Genossenschaftsmitglieder benötigten, um nun in dieser, von freundlichem Kindergeschrei begleiteten Umgebung, ein attraktives Wohnumfeld für alle Generationen und sozialen Schichten geschaffen zu haben. Die Wangener Bewohner freuen sich besonders über die langfristig günstigen und stabilen Mieten.