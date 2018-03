Kindergärten und Krippen werden teurer

Im neuen Kindergartenjahr müssen Eltern für einen Betreuungsplatz in Lindau mehr bezahlen. Nach drei Jahren will die Stadt die Gebühren wieder anheben, so schlägt es die Verwaltung vor. Entscheiden soll dies am Donnerstag der Hauptausschuss.

Laut Sitzungsvorlage betreffen die Vorschläge zunächst die 106 Kindergartenplätze und 18 Krippenplätze in den drei städtischen Kindergärten. Allerdings zahlt die Stadt anderen Kindergärten nur dann das Defizit, wenn deren Gebühren mindestens so hoch sind wie die der Stadt. Deshalb betrifft das letztlich alle Kindergärten in Lindau. Ein Teil der anderen Kindergärten verlangt übrigens jetzt schon höhere Gebühren.

Um hohe Gebührensprünge zu vermeiden, hat der Finanzausschuss schon vor Jahren beschlossen, die Entgelte regelmäßig anzupassen. Beate Zanker von der Abteilung für Kinder und Jugendliche rechnet nun vor, dass seit der letzten Erhöhung der Gebühren allein die Personalkosten um mehr als sieben Prozent gestiegen seien. Hinzu kommen höhere Betriebs- und Unterhaltskosten. Deshalb hält sie höhere Gebühren für richtig.

Sie rechnet vor, dass Lindau im vergangenen Jahr für die städtischen Einrichtungen mehr als 270 000 Euro Defizit getragen hat. Die Mehreinnahmen durch die höheren Gebühren ab September sollen knapp 20 000 Euro bringen.

Dabei bleibt es dabei, dass die Gebühren nach Buchungszeiten gestaffelt sind. Lindau hält sich dabei künftig an die Empfehlung des bayerischen Familien- und Sozialministeriums, das eine Steigerung innerhalb der Buchungskategorien um mindestens ein Zehntel für richtig hält. Die Kindergartengebühren werden deshalb künftig in Neun-Euro-Schritten steigen und nicht wie bisher in Fünf-Euro-Schritten. Das hat zur Folge, dass Eltern für Ganztagsplätze deutlich tiefer in die Taschen greifen müssen als für einen Halbtagsplatz.

Für ein Kind, das höchstens fünf Stunden am Tag im Kindergarten bleibt, sind demnach 99 Euro pro Monat fällig (bisher 95 Euro). Sieben Stunden kosten 117 Euro (bisher 105 Euro), neun Stunden 135 Euro (bisher 115 Euro).

Die Gebühren für Krippenplätze steigen grundsätzlich in jeder Buchungskategorie um zehn Euro. Das bedeutet, dass Eltern für Kleinkinder, die bis zu zwei Stunden täglich in der Krippe sind, pro Monat 125 Euro zahlen müssen, fünf Stunden kosten 195 Euro, neun Stunden 325 Euro.

Hortgebühren steigen in allen Kategorien um fünf Euro. Somit kosten bis zu zwei Stunden Betreuung 80 Euro, fünf Stunden 95 Euro und neun Stunden 115 Euro. Die Stadt betreibt keinen eigenen Hort, setzt die Gebühren aber als Richtschnur für die freien und kirchlichen Träger fest.

Auch die Gebühren für Mittagessen steigen

Wenn zwei oder mehrere Kinder gleichzeitig einen Kindergarten der Stadt besuchen, müssen Eltern ab dem zweiten Kind ein Fünftel weniger zahlen. Der Freistaat entlastet Eltern von Vorschulkinder, weil er im letzten Kindergartenjahr hundert Euro pro Monat zahlt. Wenn Eltern nur über kein oder nur geringes Einkommen verfügen, übernimmt das Jugendamt auf Antrag die Kosten.

Nach mehr als zehn Jahren erhöht die Stadt auch das Spiel- und Getränkeentgelt um 50 Cent auf vier Euro pro Monat. Auch für das Mittagessen waren die Elternbeiträge seit mehr als zehn Jahren unverändert. Die Kosten sollen in Krippen pro Tag auf zehn Euro, in Kindergärten pro Tag auf 16 Euro steigen.