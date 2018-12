Kindergärten Bethlehem, St. Stephan und Minimaxi haben die schönsten Christbäume in der Lindauer Fußgängerzone geschmückt

In drei Lindauer Kindergärten haben sich Mädchen und Buben sowie die Erzieherinnen über eine vorweihnachtliche Bescherung gefreut. Denn die Jury hat entschieden, dass der Kindergarten Bethlehem (links), das Kinderhaus St. Stephan (Mitte) und das Familienzentrum Minimaxi (rechts) die schönsten Christbäume in der Fußgängerzone geschmückt haben. Die Bethlehem-Kinder dürfen deshalb im kommenden Jahr im Mangturm eine Märchenstunde genießen. Die St.-Stephan-Kinder besuchen eine Kindervorstellung im Stadttheater. Und die Minimaxi-Kinder freuen sich über einen bunt gemischten Bastelkorb. Wie berichtet, hatte vor zehn Tagen erstmals eine Jury aus Mitarbeiterinnen des Kulturamt, Mitarbeitern der Stadtgärtnerei, Einzelhändlern und der Lindauer Zeitung die Bäume begutachtet und bewertet. Die Jury-Mitglieder hatten sich gefreut, weil sich noch nie so viele Kinder so viel Mühe mit dem Baumschmuck gegeben hatten. Das hatte die Entscheidung nicht einfach gemacht. Fotos: Kulturamt (2)/cf