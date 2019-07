Kinderfest findet bei jedem Wetter statt

Das Lindauer Kinderfest, das am Mittwoch, 24. Juli, stattfindet, wird dieses Jahr 364 Jahre alt. Am Vormittag des Veranstaltungstages nehmen 1640 Kinder und 246 Betreuer beim Festumzug und Festakt teil. Nachmittags teilen sich 1598 Kinder und 256 Betreuer auf die fünf Festplätze auf, teilt die Stadt mit.

Für den Umzug stellen sich die Kinder aus Aeschach/Hoyren und Reitnau im („alten“) Langenweg mit der Spitze in der Unterführung auf. Die Kinder aus Reutin und Zech werden mit Bussen in die Ladestraße gefahren und laufen von dort aus zum Aufstellungsplatz in die Bregenzer Straße auf Höhe des Zollamtes. Der Oberbürgermeister und die Ehrengäste laufen wieder ab der Stadtverwaltung mit. Am Europaplatz schließt sich dann der Festzug zusammen und läuft gemeinsam über die Seebrücke auf die Insel. Die Zugfolge der einzelnen Stadtteile ist dabei wie folgt: Zech, Aeschach/Hoyren, Reitnau, Altstadt, Reutin.

Das Kinderfestgedicht am Alten Rathaus wird immer von Kindern des Stadtteils vorgetragen, der den Festzug anführt – in diesem Jahr die Kinder der Grundschule Zech.

Einige Besonderheiten erwarten in diesem Jahr

In diesem Jahr feiert der Trommlerzug Lindau-Aeschach sein 100-jähriges Bestehen und hat dafür viele ehemalige Trommler aktiviert. Nach dem Festakt findet auf dem Therese-von-Bayern-Platz eine Vorführung der gut 100 Trommler statt.

Der Musikverein Reutin hat Freunde aus Frankreich zu Gast: die Musiker der Harmonie Allevard laufen beim Festzug mit und unterstützen die Reutiner Musiker am Nachmittag auf dem Festplatz.

Seit vielen Jahren werden die Butschellen, die an die Kinder verteilt werden, mit fair gehandeltem Zucker und fair gehandelten Rosinen gebacken. Dies ist seit 2007 ein Projekt der Eine-Welt-Initiative in Zusammenarbeit mit der Agenda 21.

Auch heuer sind wieder Gäste aus Lindaus Partnerstadt Chelles beim Kinderfest dabei. Die Stadt feiert in diesem Jahr das 55-jährge Bestehen der Städtepartnerschaft. Bürgermeister Brice Rabaste wird daher von einer Delegation mit 22 Personen begleitet. Auch eine Kindergruppe nimmt wie jedes Jahr am Kinderfest teil. Aus Reitnau in der Schweiz wird eine zehnköpfige Delegation, angeführt von Gemeindeammann Katrin Burgherr anwesend. Außerdem nehmen zwölf Kinder aus der Schweiz am Umzug teil.

Das Kinderfest findet grundsätzlich bei jedem Wetter statt, heißt es weiter in der Mitteilung. Im Falle einer Unwetterwarnung kann es aber zu Programmänderungen kommen. In diesem Fall bitten die Veranstalter, die Radio-Durchsagen ab 7 Uhr auf Bayern 1, Bayern 3 und RSA Radio oder Einträge in der Facebook-Gruppe „Du weißt, dass du aus Lindau bist“ zu beachten.

Das Programm auf den Festplätzen

Der Festplatz am Kleinen See in der Altstadt lädt seine Besucher bereits ab 10 Uhr zu einem Frühschoppen ein. Für Musik sorgt zunächst der Trommlerzug des Kinderfestausschusses Altstadt. Im Anschluss spielen die Jugendkapelle Lindau sowie die Bands Three 4 Jazz, die fleißigen Handwerker und Air Bubbles. „Abenteuer auf dem Bodensee“ lautet das Motto der diesjährigen Aufführung der Grundschule Lindau-Insel ab 14 Uhr in der Inselhalle. Im Anschluss beginnen die Spiele der Schulkinder ab etwa 15 Uhr auf der Wiese hinter dem Maria-Martha-Stift. Bei schlechtem Wetter wird in das Erdgeschoss des Parkhauses ausgewichen.

In Aeschach warten neben zahlreichen kleineren Aktionsangeboten auf dem „Rummelplatz“ ein Kinder- und ein Kettenkarussell sowie das Bungee-Trampolin, ein Flugsimulator und ein Schießstand. Für die musikalische Umrahmung sorgen am Nachmittag der Musikverein Aeschach-Hoyren und abends der Musikverein aus Niederstaufen. Zusätzlich tritt der Trommlerzug Lindau-Aeschach am frühen Abend auf. Fahrradabstellplätze stehen in begrenzter Zahl auf dem Parkplatz der Musikschule und an der Holdereggenstraße zur Verfügung.

Der Kinderfestnachmittag in Reutin startet dieses Jahr bereits um 11 Uhr mit einem Weißwurstfrühstück und Blasmusik von Grenzenlos. Auch der Vergnügungspark steht dann schon mit allerlei Fahrgeschäften zur Verfügung. Die Kinder treffen sich um 13.45 Uhr am Reutiner Rathaus, um dann um 14 Uhr durch die Schulstraße, die Lugeckstraße, Am Hang, die Wiedemannstraße und wieder zurück durch die Schulstraße zu laufen. Für Musik am Nachmittag sorgt der Musikverein Reutin.

Der Kinderfestnachmittag in Zech beginnt um 14 Uhr mit dem Abmarsch der Schulkinder, die vom Fanfarenzug der Narrenzunft begleitet werden, von der Schule durch das obere Zech zum Festplatz am Treffpunkt. Zur Unterhaltung kommt am Nachmittag Clown Stefan die Kinder besuchen. Ab 18 Uhr sorgt das Party-Duo Bengel für Tanz und Stimmung.

In Oberreitnau geht es nach einer Mittagspause um 13.30 Uhr mit dem Festumzug durch das Dorf weiter. Auf dem Gelände des Freizeitzentrums werden nach einer Vorführung der Schüler der Grundschule in Oberreitnau die Spiele eröffnet. Bei schönem Wetter finden die Spiele am Nachmittag wieder wie gewohnt auf der Wiese im Freizeitzentrum statt. Die Musikvereine Ober- und Unterreitnau spielen auf.