Kinderfest-Auftritt soll gigantisch werden

Lindau wird zum 364. Kinderfest am Mittwoch, 24. Juli, einen historischen Aufmarsch des Trommlerzugs Lindau-Aeschach erleben. 120 Teilnehmer wird Peter Ebinger, Vorsitzender des Vereins, zum 100-jährigen Bestehen des Trommlerzugs durch die Lindauer Gassen zum Rathausplatz führen. Für Ebinger und seinen Vize, Thomas Willig, ist das eigenen Angaben zufolge der absolute Jubiläumshöhepunkt.

Seit eineinhalb Jahren bereite der gesamte Verein diesen einen Tag vor. Insgesamt seien 35 ehemalige Trommler wieder kontaktiert und aktiviert worden. Viele davon hatten bereits vor mehr als 20 Jahren ihre Trommeln an den Nagel gehängt, und nun galt es, „sie teilweise mit ganz neuen Stücken und Märschen wieder auszubilden“, wie es in einer Pressemitteilung zum Kinderfest heißt. Zu den Trommlern gesellen sich demnach auch Fahnenschwinger, Fahnenträger und Ehrenmitglieder. Sie alle werden den historischen Auftritt begleiten. Die Idee zur Aktion stammt von Peter Ebinger, der trotz des großen Aufwands allerorts Zustimmung im Verein bekam. Denn nicht nur für Ebinger sei dies der wichtigste Tag des Trommlerzugs. So habe er dafür und für alle Lindauer Teilnehmer – Kinder wie Besucher des Lindauer Kinderfests – Engagements für den Audi Dome in München zugesagt. Dort hatten die Trommler 2018 bereits mehrfach gespielt.

Ganze Generationen seien jüngst im Trommlerhaus zu den unzähligen Proben zusammengeführt worden. Alt und Jung, aktive oder passive Trommler seien zu einer Einheit geworden. Gemeinsam wollen sie dieses riesigeEvent rocken, heißt es vonseiten der Organisatoren. So wurde wöchentlich, ob im Feinschliff, bei gemeinsamen Grillabenden oder in den Runden nach den Proben, das Geprobte weiter optimiert, damit der Tag unvergesslich wird. Der Auftritt soll gewohnt professinoell über die Bühne gehen.

Professionell sei nicht nur der Anspruch beim Trommeln. Auch die Fahnenschwinger wurden von Petra Ebinger in einer wochenlangen Begleitung ausgebildet. Möglich haben dies vor allem auch die Vereine gemacht, die die Lindauer Trommler mittels Leihgaben mit insgesamt 35 Trommeln unterstützen. Willig richtet ein Dankeschön an die Fanfarenzüge Inselstadt und Narrenzunft Lindau, Wangen und Isny, Wolfegg und Graf-Zeppelin aus Friedrichshafen mit den Pflasterbutzen und Stadtsoldaten aus Burgau.

Der zeitliche Aufwand der täglichen Proben, die seit 5. April von Montag bis Samstag stattfanden, seien auch finanziell ein Kraftakt für den kleinen Verein gewesen, so Willig. So wurde für diesen Tag, 5000 Euro investiert, was ohne Sponsoren nicht möglich sei. Unter anderem wurden sechs Hissfahnen für die Seebrücke, 35 neue Standarten für die Leihtrommeln, 100 neue Kinderfesthemden und 1500 Papierfähnchen für die Besucher angeschafft. Dankbar zeigen sich beide nicht nur für die Sponsoren, sondern auch über das Engagement aller aktiven Trommler in dieser Zeit – insbesondere Tobi Jöckel für die Organisation und das Sponsoring, Alexandra Schwaiger für die administrative Abwicklung und den Zeugwarten für die Ausstattung der Trommler sowie allen Ausbildern. „Und selbstverständlich der gesamten Nachbarschaft in der Nähe des Vereinsheims, die ungewöhnlich viele Proben mitanhören durften“, heißt es weiter.

Der Respekt und die Wertschätzung zeigen die beiden Vorsitzenden Ebinger und Willig an alle Beteiligten, aber auch gegenseitig für das Engagement. Willig bezeichnet Peter Ebinger als Dreh- und Angelpunkt und Seele des Vereins. Ebinger erklärt, dass ohne die Organisation seines Vize Willig die Proben nicht möglich gewesen wären.

Das 364. Kinderfest wird also etwas besonderes. Ob bereits zum Wecken um 6 Uhr in Aeschach, beim großen Umzug durch die Lindauer Inselstadt, oder am kleinen Umzug zum Festplatz, ebenso wie zu den Auftritten der Show Stücke in Reutin und im Holdereggenpark zu den Abendstunden. „Es wird ganz Lindau vom Hocker reißen“, so Peter Ebinger. Und Thomas Willig ergänzt, dass er hofft, dass die Fachwerkhäuser auf der Insel in einem guten Zustand sind. Schließlich werde es ordentlich donnern.