Lindau hoch! Alle Infos zum Kinderfest 2022 auf einen Blick

Lindau hoch! Am Mittwoch feiert Lindau nach zwei Jahren Pause endlich wieder sein Kinderfest. Ein Fest mit einer mehr als 360-jährigen Tradition, bei dem es dieses Jahr aber große Neuerungen gibt. Denn jetzt wird auf dem Festplatz der Hinteren Insel gefeiert. Was sich sonst noch ändert.

Blumenkränze, geschmückte Fahnen, Kinder im Festtagsgewand: Die Vorfreude ist schon jetzt groß. Lange haben die kleinen Lindauerinnen und Lindauer auf ihren großen Tag warten müssen – Corona ließ keine andere Wahl. Umso glücklicher sind alle, dass das Kinderfest nun planmäßig am letzten Mittwoch vor Ferienbeginn gefeiert werden kann.

Kinder, Fahnen und jede Menge Blumen: Am Mittwoch wird es vor dem Lindauer Rathaus wieder eng. (Foto: Stadt Lindau)

Dann ziehen 1837 Mädchen und Buben durch Lindaus Gassen zum großen Festakt vors Rathaus, um dann gemeinsam „Lindau hoch“ zu singen. Für viele Kinder ist das eine Premiere. Ebenso wie für Oberbürgermeisterin Claudia Alfons, die in ihrer Amtszeit das erste Mal auf der Rathaustreppe steht. Wie es sich als Kind anfühlt, mitzulaufen, das weiß sie noch gut.

Das Lindauer Kinderfest hat viele Traditionen. Da gehört die Butschelle ebenso dazu wie die Spiele in den verschiedenen Stadtteilen. Doch heuer ist das anders: Die Aeschacher Mädchen und Jungen und die Inselkinder feiern zusammen auf der Hinteren Insel ihr Kinderfest. Der Holdereggenpark bleibt an diesem Tag verwaist, ebenso der Platz am Kleinen See.

Neuer Festwirt und viel Bewährtes der früheren Festplätze

Dafür soll es, das versprechen die Verantwortlichen in einer Presseerklärung, ein „einmaliges Angebot“ auf dem neuen Festplatz geben. Den Kinderfestausschüssen Aeschach/Hoyren und Insel sei es gelungen, mit Tobias Pflug und seiner vom Schützinger bekannten Projekt Drei GmbH einen neuen Festwirt zu gewinnen, aber auch „viel Bewährtes“ der Festplätze im Holdereggenpark und am Kleinen See zu bieten.

„Aus beiden Welten das Beste“ laute das Motto des Festwirtes Tobias Pflug. So freuen sich die Kinderfestler, dass es einen Weinstand der Winzerin Teresa Deufel geben wird und dass die Schönauer Hexen in Kooperation mit der Metzgerei Schmieger das Wurst- und Steakangebot organisieren.

1000 Paar Weißwürste locken zum Frühstück auf die Hintere Insel

Der Morgen beginnt auf der Hinteren Insel bayerisch: Schon ab 9 Uhr wird es 1000 Paar Weißwürste mit Brezeln geben. Dieses Angebot organisiert Round Table Lindau, die erzielten Erlöse werden gespendet. Verschiedene Foodtrucks sorgen am Kinderfest für ein vielfältiges Essensangebot, das von Dinnete über gefüllte Bubblewaffeln bis hin zu den klassischen Pommes mit Ketchup und Majo reicht. Es wird Bon-Stationen geben, an denen die Besucher vorab Marken kaufen können, um die Wartezeiten an den Getränkestationen zu verkürzen.

„Wir sind dankbar, dass wir Tobias Pflug gemeinsam mit seinem Team als Partner für das diesjährige Kinderfest gefunden haben und sie sich mit uns in der Kürze der Zeit dazu entschlossen haben, das ,neue’ Kinderfest zu planen und zu organisieren“, wird Mathias Hotz, erster Vorsitzender des Kinderfestausschusses Lindau-Altstadt, in der Pressemitteilung zitiert. Pflug sei eingesprungen, weil kein anderer Betreiber „auf die Schnelle“ gefunden werden konnte, er aber einen Beitrag für Lindau leisten möchte.

„Bis auf den Festplatz ändert sich nichts“

Ihm sei es wichtig, dass möglichst viele Beteiligte beider Kinderfestplätze im neuen Konzept berücksichtigt werden. „Bis auf den Festplatz ändert sich nichts“, heißt es in der Pressemitteilung. Dieser Meinung ist auch Mitorganisatorin Jenny Jackowski: „Wir sind sicher, dass wir für alle – Aeschacher und Insulaner – ein tolles Angebot bieten werden.“

Auch beim Musikprogramm werden sich alte Traditionen wiederfinden. So spielt direkt nach dem Umzug die Jugendkapelle Lindau bis etwa 12.15 Uhr. Direkt danach wird die vom Inselfestplatz bekannte Franz-Gapp-Band übernehmen und bis 15 Uhr Unterhaltungsmusik zum Kaffee- und Kuchenangebot auf dem Festplatz spielen, für das Oliver Weyers und sein Team vom Kiosk auf der Hinteren Insel verantwortlich sind.

Um Umbaupausen zu vermeiden, sei zudem geplant, mit zwei Bühnen den Festplatz zu bespielen. So soll es um 15 Uhr mit dem Musikverein Aeschach/Hoyren weitergehen. Der Musikverein spielt bis in die frühen Abendstunden, bevor dann die Air Bubbles übernehmen werden.

Ebenfalls am frühen Abend wird es eine Showeinlage des Trommlerzuges Lindau-Aeschach geben. Um auch auf schlechtes Wetter vorbereitet zu sein, wird das vom Inselfestplatz bekannte Festzelt deutlich erweitert. Bei schlechter Wettervorhersage sei es möglich, weitere Zelte aufzustellen.

Kindermotorradbahn und Ponyreiten

Der neue Festplatz soll aber zu den neuen Uferstufen hin auch ruhigere Bereiche haben, wo man sich in Ruhe unterhalten und austauschen kann. Die Kinder haben vermutlich Besseres zu tun. Denn auf der Hinteren Insel soll es ein beim Lindauer Kinderfest bisher „nie dagewesenes Angebot“ für Kinder geben, versprechen die Geschäftsführer der Kinderfestausschüsse, Tobias Hotz (Insel) und Joshua Hellwig (Aeschach/Hoyren). Die Kinderfestausschüsse werden nahezu all ihre Spiele aufbauen – und natürlich werden die Kinder aus Aeschach auch die Spiele der Inselkinder spielen dürfen und umgekehrt.

Die Spiele vom Holdereggenpark werden auf die Hintere Insel umziehen. (Foto: Christian Flemming)

Auch bei den Fahrgeschäften haben Kinder und Jugendliche die Wahl. „Es wurden alle Angebote des Holdereggenparks und alle Angebote des Festplatzes am Kleinen See gebucht“, heißt es in der Pressemitteilung. Hinzu kommen noch die beliebte Kindermotorradbahn und das Ponyreiten. Beides war in den vergangenen Jahren auf der Insel aus Platzgründen nicht mehr möglich. Neben der großen Schiffschaukel, dem Kettenkarussell, dem großen Trampolin und den Hüpfburgen kommt auch noch die Lindauer Kindereisenbahn zum neuen Rummel auf dem Parkplatz neben dem Bürgerpark.

Trotz des Ukraine-Kriegs und vieler geflüchteter Kinder: An der Tradition der Böllerschüsse zum Kinderfest wird festgehalten, wie die Stadt auf Nachfrage bestätigt. Auch in den vergangenen Jahren hätten immer wieder geflüchtete Kinder am Kinderfest teilgenommen. Man werde die Kinder entsprechend vorbereiten, heißt es weiter. Sollte es dennoch Kinder geben, die durch die schrecklichen Ereignisse in der Ukraine schwer traumatisiert sind, so sollten die Verantwortlichen entscheiden, ob diese Kinder teilnehmen können.

Infos rund ums Kinderfest

Das Kinderfest wird dieses Jahr 367 Jahre alt. Am Vormittag nehmen rund 1800 Kinder und 270 Betreuer beim Festumzug und Festakt teil. Nachmittags teilen sie sich auf die vier Festplätze auf.

Umzugsweg

Eingeleitet von Böllerschüssen um 6 Uhr morgens ziehen die Musikkapellen, Trommler- und Spielmannszüge durch die Stadt und wecken die Bevölkerung. Schulkinder und Lehrkräfte versammeln sich danach zum Gottesdienst in den Stadtteilen. Es folgt der Festzug aller Schulkinder.

Die Kinder aus Aeschach/Hoyren und Reitnau stellen sich im „alten“ Langenweg, Spitze in der Unterführung, auf.

Die Kinder aus Reutin laufen wieder ab der Schule in Reutin, Rickenbacher Straße, Berliner Platz, Bregenzer Straße, Unterführung Bregenzer Straße.

Die Kinder aus Zech werden mit Bussen in die Ladestraße gefahren und laufen von dort aus zum Aufstellungsplatz in die Bregenzer Straße/Höhe Zollamt.

OB und Ehrengäste laufen wieder ab der Stadtverwaltung mit. Am Europaplatz schließt sich der Festzug zusammen und läuft gemeinsam über die Seebrücke auf die Insel. Gegen 9.30 Uhr ist der Festakt vor dem Rathaus.

Zugfolge

Die Kinder der Grundschule Aeschach/Hoyren führen den Festzug an, es folgen Reitnau, Altstadt, Reutin und Zech. In diesem Jahr tragen die Kinder der Grundschule Aeschach das Kinderfestgedicht vor.

Wetter

Das Kinderfest wird nicht verschoben, das Programm grundsätzlich nicht verändert. Es wird bei jeder Witterung durchgeführt. Bei Vorliegen einer Unwetterwarnung kann es aber zu Programmänderungen kommen. Nur bei unsicherer Wetterlage bitten die Verantwortlichen, Radio-Durchsagen ab 7 Uhr auf Bayern 1, Bayern 3 und RSA Radio oder Einträge auf der Facebook-Seite „Stadt Lindau Info“ zu beachten.

Nach Festumzug und Festakt am Vormittag auf der Insel verteilt sich das Geschehen des Kinderfestnachmittags auf die Festplätze. (lz)