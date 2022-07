Kinder und Jugendliche dürfen gratis ins Kunstmuseum

Das Kunstmuseum Lindau lädt alle Kinder und Jugendlichen bis einschließlich 18 Jahre während der Sommerferien zum kostenlosen Besuch in die Sonderausstellung „Mythos Natur – von Monet bis Warhol“ ein. Auch der Audioguide, der mit Kommentaren durch die Ausstellung führt, ist für die jungen Gäste während der Ferienwochen gratis, teilt das Museum in einer Voraschau mit.

„Gerade in der aktuellen Situation möchten wir mit dem freien Eintritt ein positives Zeichen geben und erfahrbar machen, wie sehr Kunst das Leben bereichern kann“, so Alexander Warmbrunn, der Leiter des Lindauer Kunstmuseums. Die Sonderausstellung Mythos Natur, die bis zum 3. Oktober im Lindauer Kunstmuseum zu sehen ist, ist eine Zeitreise vom Impressionismus zur Pop Art und zeigt, wie die Künstler die Formen- und Farbenwelt der Natur in ihre jeweils ganz eigene Bildsprache übersetzen. Einmal mehr präsentiert das Lindauer Kunstmuseum damit Schätze meist privater Leihgeber, die sonst im Verborgenen schlummern. „Mythos Natur – von Monet bis Warhol“ zeigt Originalwerke so populärer Künstler wie Monet, Manet, Renoir, Liebermann, Macke, Nolde, Münter, Picasso und Warhol.

In den Sommerferien können Jugendliche außerdem selbst kreativ werden: Das Kulturamt bietet unter dem Titel „Blumenwiesen drucken wie Andy Warhol“ Workshops an. Die Termine sind: 3. August, 24. August, 31. August, 7. September, jeweils von 16 bis 18 Uhr. Teilnehmen können Kinder von fünf bis 16 Jahren. Treffpunkt: Kunstmuseum Lindau, Maximilianstraße 52, Lindau. Kosten: 6 Euro. Anmeldung ist erforderlich: museum@lindau.de oder telefonisch unter 08382/27756515.

Die Sonderausstellung ist täglich geöffnet. Aktuell von 10 bis 18.30 Uhr, ab 1. August sogar schon ab 9.30 Uhr. Nach den Sommerferien (11. September) gelten wieder die Kernöffnungszeiten von 10 bis 18 Uhr.