Kinder und Eltern sammeln, packen, spenden

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch im grünen Klassenzimmer wurde bei Eltern und Kindern der Ukrainekrieg zum großen Thema. Nachdem dieses schreckliche Weltgeschehen mit den Kindern pädagogisch aufgearbeitet wurde, war schnell klar: Wir wollen helfen!

Erstes Kriterium war: Was können wir; und zweites Kriterium: es muss schnell gehen. So wurde von jetzt auf dann eine Sammelaktion für warme Kleidung, Spielzeug, Lebensmittel und Hygieneartikel gestartet. Schnell quollen die Tische im grünen Klassenzimmer über und man machte sich ans Einpacken. Sogar an kleine Spenden für den Transport wurde gedacht. Denn Benzin und Diesel sind teuer. Und nicht nur die Eltern haben gespendet, auch Passanten, die uns beim Einpacken angetroffen haben, warfen einen Obulus in die aufgestellte Kasse oder brachten Ware vorbei. Jetzt konnten die ersten Kisten mit einer Organisation auf den Weg gebracht werden. Das grüne Klassenzimmer möchte aber weiter machen und sucht deshalb noch Umzugskartons, um die vielen Sachen sicher einpacken zu können. Die Kartons können am Stand des grünen Klassenzimmers abgegeben werden. weitere Infos zum Verein unter: www.gruenes-klassenzimmer-lindau.de.