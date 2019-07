Kinder suchen auf den Kinderfest-Festplätzen Schatten und Wasser

Schweißtreibend sind bei dieser Hitze die Wettspiele auf den Festplätzen am Kinderfest-Nachmittag. Klar, dass deshalb ruhigere Spiele im Schatten und all das gefragt war, bei dem Wasser im Spiel war.

Die Inselkinder erkunden den Bodensee

Das Kinderfest ging auf der Insel mit einem Theaterstück der Grundschule Lindau-Insel am Nachmittag weiter. Die Kinder begeisterten ihre Zuschauer mit einem „Abenteuer auf dem Bodensee“ in sieben Sequenzen. Ein Schüler moderierte die gut befüllte Inselhalle durch die theatralisch dargestellte Segelfahrt von Lindau nach Konstanz. Hierbei zeigten Kinder unterschiedlichen Alters anhand von Gesangs-, Akrobatik-, und Tanzeinlagen ihr Können. Anschließend freuten sich die Kinder über ein breites Angebot an Spielen auf dem Festplatz. Heiß her ging es auf der Insel nicht nur aufgrund der Hitze, sondern auch wegen besonderen Attraktionen wie Armbrustschießen oder Kuhmelken. Eine große Auswahl an Essen und Trinken, sowie Musik stellte auch die Erwachsenen zufrieden.

Aeschach brilliert unter den Bäumen mit Schatten

Der Holdereggenpark hat einfach unbestreitbare Vorteile, vor allem bei dieser Affenhitze. Denn die Bäume rund um Schloss Holdereggen, also um die Musikschule, sind an einem solchen Tag ein wahrer Segen. Gut, die Schiffchen, die es möglichst schnell einzudrehen sind, hatten eine Etappe in der Sonne, die Spieler aber wickelten im Schatten um die Wette. Das beliebte Blinde Kuh-Spiel, bei dem entweder Gummibärchen oder Wasser von oben kommt, sah dieses Mal enttäuschte Gesichter, wenn nur die Süßigkeiten aufs verschwitzte Haupt purzelten. Denn einen erfrischenden Schauer wollte sie alle haben, es sei denn, der Sprüher fällt von der Gießkanne mit ab und der volle Strahl ergießt sich nach unten.

Zecher Kinder laufen die große Runde

Was ein richtiges Zecher Kindl ist, dem macht so eine Hitze gar nichts aus, denn ohne Proteste nahm der Festzug Anlauf, indem er zweimal die Tagespflege der Sozialstation umrundete und dann durch den Ortsteil zog, angeführt vom Fanfarenzug der Narrenzunft. Schließlich im Hof vor der Turnhalle angekommen, ertönten die Fanfaren noch einmal volles Rohr, bevor Melissa, Ludwig und Sophie das Zecher Kinderfestgedicht wiederholten. Anschließend ging es endlich auf den Pausenhof, wo die Spiele, aber auch eine feine Sprühanlage wartete, letztere, um ein wenig Erfrischung zu bieten. Und da ein Verbindungsstück nicht ganz dicht war, wurde es als Trinkwasserquelle entdeckt, bevor es an all die Spiele ging, die liebevoll vorbereitet waren.

Reutiner verkürzen bei der Hitze den Umzug

Im Gegensatz zu Zech kürzten die Reutiner ihren Umzug drastisch ab, es war einfach zu heiß. Dafür konnten sie früher mit ihren Spielen beginnen, Favoriten waren da natürlich in diesem Jahr die Spiele, die im Schatten der Bäume aufgebaut waren. Und sie spielten schnell, um möglichst schnell irgendwohin zu kommen, wo es mehr Schatten gab, wobei eine Portion Eis wohl auch schon als Schattenspender galt, so zumindest der Eindruck. Und kaum waren die Reutiner Schulkinder verschwunden, fiel eine Gruppe einheitlich mit grünen T-Shirts bekleideter Kinder auf, die im Schatten noch eifrig kegelten, Cheller Kinder, die so ganz ohne Konkurrenz noch spielten, während Reutiner Kinder bereits auf dem Kettenkarussell testeten, ob der Fahrtwind Kühlung bringt.

Oberreitnauer Kinder bevorzugen Spiele im Wasser

Die hohen Temperaturen machten auch in Oberreitnau keinen Umweg, daher suchten alsbald auch die Oberreitnauer Kinder lieber die Spiele auf, die nicht in der prallen Sonne aufgebaut waren. Da passte die legendäre Oberreitnauer Obsternte super, die ganz im Schatten von Hochstämmen gelegen war. Das Zielspritzen mittels Fahrrad aber schien bald so, als ob es ausgetrocknet wäre, es stand unbeachtet neben den Becken, die rege genutzt wurden. So blieb Melken beliebt, die Holzkuh mied auch die Sonne, ebenso wie das bewegliche Labyrinth, durch das ein Ball geführt werden sollte. Dominiert wurde der Oberreitnauer Festplatz aber dieses Jahr von eine riesigen aufblasbaren Kletterwand, ebenfalls weitgehend im Schatten, daher bei kleinen Nachwuchsbergsteigern beliebt.