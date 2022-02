„Kinder sollen Spaß bei den Young Islanders haben“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mehr als 180 Kids und Jugendliche spielen in den acht Nachwuchs-Teams des EV Lindau. Von den Bambinis bis zu den Young Islanders sind alle Altersgruppen vertreten.

Frage: Was kann man beim Eishockey-Training des EVL erwarten? Spencer Eckhardt: Das Training beim EVL hat vor allem eines zum Ziel: Die Kinder sollen Spaß haben! Dabei ist es wichtig, dass sie von Anfang an erlernen, richtig Schlittschuh zu laufen sowie die richtige Technik am Schläger erlernen.

Sacha Paul: Neben dem Training auf dem Eis ist es uns wichtig, den Kindern auch Werte zu vermitteln. Im Mannschaftssport geht es auch darum, in der Gruppe zusammen zu halten, Rücksicht aufeinander zu nehmen, Verantwortung zu übernehmen und auch mal zurückstecken zu können. All das erlernen die Kinder bei uns.

Frage: Wie hoch ist der wöchentliche Zeitaufwand? SE: Zum Start in der U7, also Kinder unter sieben Jahren, reden wir von zwei bis drei Stunden in der Woche. Bei den Älteren, also ab der U9 und der U11, sind rund vier Stunden in der Woche Training angesagt. Je älter die Kinder werden, desto höher wird auch der zeitliche Aufwand, da sich auch die Trainingsintensität erhöht.

Frage: Wer leitet die Übungsstunden, wie sind die Jugendtrainer ausgebildet? SE: Die Trainer haben eine externe sowie interne Ausbildung genossen. Extern haben die Trainer ihre Trainerlizenzen beim Bayrischen Eissportverband (BEV) oder Deutschen Eishockey Bund (DEB) erworben. Zudem gibt es einen vom DEB ausgebildeten Torwart-Trainer. Die interne Schulung kommt über den hauptamtlichen Nachwuchstrainer zustande, welcher sich in regelmäßigen Abständen mit den Trainern trifft, um die Trainingsinhalte und -steuerung zu besprechen!

Frage: Was kostet es? SE: Die Kosten für eine Einstiegsausrüstung liegen bei rund 150 Euro. Der EVL stellt für Beginner allerdings auch Leihausrüstungen gegen eine kleine Gebühr zur Verfügung. Ansonsten kostet die Mitgliedschaft im EVL 95 Euro im Jahr für Kinder bis 14 Jahren und 110 Euro pro Jahr für Spieler im Nachwuchs bis zur U20. Der Familienbeitrag kostet 200 Euro. Für den Spielbetrieb (ab U9) sind gestaffelt nach Altersklassen auch noch mal Kosten fällig.

SP: Gut zu wissen ist auch, dass alle Kinder vom Verein und dessen große Anzahl an Sponsoren mit etwa 650 Euro pro Kind gefördert werden.