Kinder-Kunst-Werkstatt im Lindaupark

Im ersten Obergeschoss des Lindauparks findet am Samstag, 17. September, zwischen 12 und 15 Uhr eine kostenlose Kinder-Kunst-Werkstatt unter dem Motto „Flower Power im Lindaupark“ statt.

Sie ist angelehnt an die diesjährige Sonderausstellung zum Thema „Mythos Natur“ im Kunstmuseum Lindau, bei der zwei Versionen von Andy Warhols „Flowers“ ausgestellt werden, heißt es in der Pressemitteilung. Kleine und große, neugierige und mallustige Besucherinnen und Besucher dürfen an diesem Tag ihrer Fantasie freien Lauf lassen. Die Kinder haben in der Werkstatt die Möglichkeit, selbst eine Blumenwiese auf den Spuren von Andy Warhol zu drucken. Unter Anleitung einer Kunstpädagogin des Museums Lindau stehen ihnen dafür Moosgummi, Walzen und verschiedenen Farben zur Verfügung.