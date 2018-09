Kinder erleben Sport spielerisch

Großes Glück mit dem Wetter haben die Veranstalter des 2. Lindauer Sporttages am Sonntag gehabt. Sah es lange anders aus, so herrschte während der Schnuppersportveranstaltung auf dem Sportplatz Oberreitnau allerbestes Wetter, um nach Herzenslust Sportarten auszuprobieren. Denn genau darum ging es bei diesem Sporttag.

Hauptzielgruppe dieser Veranstaltung, die 2017 erstmals in Schlachters stattgefunden hatte, waren laut Dominik Moll, Präsident des TSV Lindau, eigentlich die Kinder der Kindersportschule. Diese starten im Verein (TSV Lindau, Oberreitnau und Schlachters in Kooperation miteinander) mit der Kindersportschule mit einem vielfältigen Sportangebot, ohne sich bereits in jungen Jahren auf eine Sportart festlegen oder gar eine ausschließen zu müssen. Und genau diese Kinder sollten beim Kindersporttag die Möglichkeit bekommen, die vielfältigen Möglichkeiten in den Lindauer Sportvereinen kennenzulernen, um in die Sportart wechseln zu können, die ihnen am besten liegt. Durch die Information aller Schulen in Lindau interessierten sich tatsächlich bereits im vergangenen Jahr auch über die Teilnehmer der Kindersportschule hinaus noch viel mehr Kinder und Jugendliche für diesen interessanten Schnupper-Sporttag, 500 Kinder 2017 waren die überaus positive Bilanz.

Werbung für die Arbeit der Vereine

Zusätzlich war es jedoch im letzten, wie auch in diesem Jahr auch ein Ziel, Kinder mit Behinderung und Jugendliche anzusprechen, zum Schnuppern zu animieren und bei Interesse in die Vereine zu integrieren. Dies gelang auch in diesem Jahr nicht im erhofften Maß, obwohl Dominik Moll betonte, die Sozialträger intensiv angesprochen und informiert zu haben. Schade, denn in den Vereinen fühlen sich die lizensierten Übungsleiter durchaus befähigt, auch Kinder mit Behinderung erfolgreich in die Gruppen zu integrieren.

Nichts destotrotz konnten alle Besucher des Sporttages einen tollen und interessanten Tag in Oberreitnau verbringen. Zahlreiche Stationen luden zum Ausprobieren ein. Dabei war es völlig egal, wie alt das teilnehmende Kind war, die anwesenden Übungsleiter kümmerten sich um alle ganz individuell und zwanglos. Ein Gewinnspiel animierte die jungen Besucher zusätzlich, möglichst viele Sportarten auszuprobieren. Und so sah man überall auf dem Gelände Kinder und Jugendliche mit gelben Zetteln herumrennen und fleißig neue Sportarten ausprobieren. Durch die Dauer der Veranstaltung war die Stimmung jederzeit entspannt, die Stationen waren nicht überlaufen und im Verpflegungsbereich saßen entspannte Eltern und schauten ihren sportlichen Kindern zu.

Da die Erfahrung aus dem vergangenen Jahr gezeigt hatte, dass insbesondere die Eltern der jüngeren Kinder viele Fragen an die Übungsleiter der Kindersportschule hatten, standen hier in diesem Jahr mehr Ansprechpartner für die Eltern zur Verfügung. Die drei ausrichtenden Vereine vom TSV Schlachters, dem TSV Lindau und dem TSV Oberreitnau richten diese Veranstaltung im Wechsel federführend aus, sodass die Ausrichtung des nächsten Sporttages 2019 dem TSV Lindau obliegt und folglich im Lindauer Stadion stattfinden wird.