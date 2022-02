Kinder der Kita St. Maria freuen sich über Gewinn

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Kinder der Kita St. Maria haben sich sehr über einen großartigen Gewinn gefreut. Am 8. Februar bekam die Kita das wertvolle Paket überliefert. Zwei Tablets sind jetzt für die Kinder im Einsatz. Im Rahmen des Kita-Entdecker-Programms der LEW-Bildungsinitiative 3malE für die iPads beworben – und per Los den Zuschlag erhalten! Die Geräte sollen den Vorschulkindern den Zugang zur digitalen Welt mit all ihren kreativen und lehrreichen Dimensionen ermöglichen. Schon jetzt sind Tablets und Internet reale Bestandteile des Alltags – und beides wird in Zukunft noch weiter an Bedeutung gewinnen. In unserer zunehmend digitalisierten Lern- und Arbeitswelt sammeln Kinder meist schon im Vorschulalter erste Erfahrungen mit digitalen Geräten. Die iPads ermöglichen einerseits den Vorschulkindern den Zugang zur digitalen Welt mit all ihren kreativen und lehrreichen Dimensionen. Gerade werden die iPads für ein Forschungsprojekt der Vorschulkinder eingesetzt, welche sich mit Freude an das Experimentieren und Entdecken wagen.