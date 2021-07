Kinder bauen Paradiese für „kleine Flieger“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Diesen Spruch schrieb schon Wilhelm Busch in seinen Maikäfergeschichten im Buch von Max und Moritz. Im Oasengelände des grünen Klassenzimmer wurde die Pandemiezeit genutzt, um noch mehr für unsere Insektenwelt zu tun. Weitere Blühflächen wurden angelegt und dürfen absamen, Brennesselplätze wurden vergrößert, Insekten-freundliche Sträucher gepflanzt, Steinhaufen und Wasserplätze angelegt.

Das grüne Klassenzimmer will den Kindern in weiteren Aktionen bewusst die Vielfalt der Krabbler und Flugkünstler zeigen und weitere Unterschlüpfe und Insektenhotels bauen. Dafür werden schon Kisten gehortet und Material gesammelt. Holzrundlinge wurden aufgestappelt und in Stammstücke von bestimmten Hölzern Löcher gebohrt. Ein Insektenhotel entstand unter Anleitung und für die „großen Flieger“ wurden weitere verschiedene Nistkästen, Fledermausunterkünfte, Schwalbennester usw. aufgehängt. Mit diesen vielen Kleinigkeiten hofft das grüne Klassenzimmer Großes zu bewirken und noch viel mehr für die Artenvielfalt im grünen Klassenzimmer tun zu können.

Im Herbst steht dann der Wohnungsbau für viele Erdbewohner an. Weitere Infos zum Verein unter: www.gruenes-klassenzimmer-lindau.de.