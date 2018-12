Kinder aus Lindau, Bodolz und Wasserburg basteln für Kranke

Weil Weihnachten im Krankenhaus und im Hospiz für Groß und Klein ziemlich traurig ist, hat Monika Eisele mit fleißigen Kindern Weihnachtskarten mit einem handgemachten Engelchen und diesmal sogar Engellesezeichen für das kleine Trost und Powerbuch gebastelt und geschneidert.

Die Werke sind mit viel Glitzer verziert, es wurde ein bisschen Himmel reingesteckt und sie wurden ins Krankenhaus Lindau, in die Fachklinik Wangen und ins Hospiz nach Lindau und Wangen geschickt, informiert Monika Eisele in einer Pressemitteilung. Die Kinder der Grundschulen Hoyren, Bodolz, Wasserburg und in Rettenberg im Allgäu seien sich alle einig gewesej: „Wir machen mit bei dieser schönen Aktion“. „Kinder helfen Kranken“ und lassen es Weihnachten werden auf all den Nachttischchen der kleinen und großen Menschen, die Weihnachten nicht nach Hause dürfen. So schmunzeln die Engelchen mit ihren Glitzerkleidchen vergnügt vor sich hin, dass sie den ein oder anderen Kranken mit ihrem fröhlichen Lächeln anstecken. Manche Kinder haben eigene Wünsche in die Engelskarten hineingepackt, lässt Monika Eisele wissen.

Wer ein kleines Trost- und Powerbuch verschenken möchte, bekommt es in folgenden Geschäften gegen eine kleine Spende: In Lindau im „Tollhaus“, Cramergasse, Insel, oder „Das kleine Haus“, Langende 12, neben der Bahnschiene. In Friedrichshafen bei „Louise Fashion“, Karlstraße 35, in Ravensburg „Immanuel Buchladen“, Marktstraße 23, in Memmingen „1,2,3 Allerlei“, Untere Bachgasse 5, in Augsburg „Allerleirauh“, Fuggerstraße 12a auf dem Stadtmarkt, außerdem in der Asklepios-Klinik Lindau (an der Pforte) sowie in den Fachkliniken Wangen (an den Oasestationen). Auch bei der Autorin Monika Eisele können die Bücher per E-Mail bestellt werden an MonikaEisele@web.de.